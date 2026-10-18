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Los tickers se consiguen a través del sitio web futebolcard.com

Operativo revancha: entradas, precios, requisitos y ubicaciones

venta de entradas para la vuelta

Por Redacción

Quedó oficialmente habilitada la venta de entradas para los hinchas de Estudiantes que viajen a Río de Janeiro para alentar al equipo frente a Flamengo. Los tickets para la semifinales de la Copa Libertadores en el Maracaná se comercializan a través de la plataforma oficial y cuentan con un requisito tecnológico indispensable para el ingreso: el registro biométrico facial obligatorio.

Las localidades destinadas a la fanatica estarán ubicadas en el Sector Sul Nível 2 (Bloque B) del Maracaná. El valor oficial establecido para el expendio visitante es de R$ 200, lo que equivale a unos 40 dólares o aproximadamente 60.000 pesos argentinos al tipo de cambio de referencia. Cabe señalar que los tickets se vendían hasta auer por la mañana a R$ 440, pero la dirigencia de Estudiantes logró negociar con el equipo brasileño para que rebajen el precio.

Sin embargo, los simpatizantes que adquieran sus tickets desde la Argentina deberán contemplar un costo adicional: a la tarifa base se le suman alrededor de $40.000 extra por entrada en concepto de impuestos y percepciones financieras, elevando el costo final una cifra cercana a los 100.000 pesos argentinos.

Las entradas deben adquirirse a través del sitio web oficial: futebolcard. Cabe señalar que, al momento del inscribirse en la plataforma, los compradores deberán registrarse biométricamente escaneando su rostro. Aquellos hinchas que no completen este paso no podrán validar el ingreso en los molinetes del estadio.

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