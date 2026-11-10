Orgullo platense: Gigi Ponce brilló en el Panamericano Máster de Natación y se ubicó entre las mejores del continente

Gisela “Gigi” Ponce tuvo una destacada actuación en el 10.º Campeonato Panamericano Máster de Deportes Acuáticos, disputado en el Complejo Olímpico de Parque Roca, en Buenos Aires, donde participaron alrededor de 2.000 atletas de distintos países.

Representando a Dogos Natación, Ponce consiguió el segundo puesto en los 50 y 100 metros pecho, el tercer lugar en los 100 metros libres y la cuarta posición en los 200 metros libres. Con estos resultados, se ubicó entre las mejores nadadoras del continente en su categoría y reafirmó su trayectoria en competencias nacionales e internacionales.

Una platense que combina deporte, diversidad e inclusión

Más allá de los resultados, la participación de Gigi también tuvo un significado especial por su representación de la comunidad LGBTQI+ en una competencia de alcance continental.

La deportista integra Dogos Natación, equipo que forma parte de la Asociación Argentina de Deportistas por la Diversidad (AADD), una organización que promueve la participación deportiva sin discriminación por orientación sexual o identidad de género.

En esta edición también compitió Sheila Dempsey, compañera de Ponce en Dogos Natación, con quien compartió la preparación y las jornadas del campeonato.

La nadadora platense destacó especialmente el acompañamiento de la asociación y de su presidente, Hugo Melano, también integrante de Dogos, durante la competencia y a lo largo de su recorrido deportivo.

El Panamericano contó además con la participación de Dogos Syncro en natación artística, que presentó un dueto masculino en una actuación señalada como un precedente histórico para la disciplina.

Sheila Dempsey, Alicia Barceló, Gigi Ponce, Hugo Melano y Camilo Maffia.

El orgullo de representar a La Plata

Para Gigi Ponce, el campeonato significó mucho más que los resultados obtenidos en la pileta. Su participación también permitió visibilizar el trabajo de los equipos deportivos que promueven espacios de inclusión y diversidad.

Tras su destacada actuación, la nadadora agradeció el apoyo de su familia, su pareja, sus amistades, sus compañeros y toda la comunidad LGBTQI+ que la acompaña en su carrera.

Con dos subcampeonatos panamericanos y otros dos puestos destacados, la platense cerró una participación que combina logros deportivos, representación e inclusión, llevando el nombre de La Plata a uno de los principales escenarios de la natación máster continental.