Orgullo platense: Kovalivker y Fernández, de Oro

Con la presencia de los jugadores platenses, Yaco Kovalivker (Universitario) y Juan Pedro Fernández (Santa Bárbara), el seleccionado argentino masculino de hockey sobre césped se quedó con la medalla dorada de los Juegos Suramericanos Santa Fe y además abrocharon el pasaje para los Panamericanos de Lima 2027.

Si bien era algo lógico por la supremacía que tiene Argentina en este deporte que se podía dar, como se dice hay que jugar los partidos en la cancha. Y Los Leones, con un equipo conformado en su mayoría por valores juveniles que vienen haciendo todo el proceso desde las categorías menores, confirman esa superioridad al vencer a Chile en la final por 3 a 1.

El encuentro comenzó con un dominio marcado del equipo argentino, dirigido por Juan Manuel Vivaldi, a través de la tenencia fluida de la bocha.

A los 14 minutos, en el epílogo del primer cuarto, el mediocampista Santiago Tarazona capturó un rebote en el área para marcar el 1 a 0.

El gol tuvo un tinte emotivo particular, ya que representó el tanto de la ventaja en el partido despedida del jugador de GEBA con la camiseta de la Selección Argentina.

En el segundo cuarto, la presión alta de Argentina dio frutos rápidamente y el equipo nacional estiró la ventaja con mucha tranquilidad.

A los 17 minutos, el delantero Martín Ferreiro concretó un robo en las inmediaciones del área chilena y ejecutó un potente remate de revés que superó al arquero Agustín Araya para estirar la diferencia por 2 a 0.

Durante el tercer parcial, el conjunto nacional manejó los tiempos con solvencia táctica ante el equipo dirigido por Emiliano Monteleone y, a los 45 minutos, el delantero Franco Agostini capitalizó un córner corto para señalar el 3 a 0.

En el último cuarto, el conjunto transandino adelantó sus líneas en busca del descuento, ya que, a los 52 minutos, tras un contraataque veloz originado luego de un córner corto en contra, Ignacio Contardo anotó el único tanto chileno para sellar el 3 a 1 definitivo.

Con el pitazo final, Los Leones festejaron la continuidad de su reinado en la región y despidieron en el centro del campo a Santiago Tarazona, quien culminó su etapa internacional convirtiendo un gol y levantando el trofeo continental.

En lo que respecta a Las Leonas, que contaron únicamente con en el plantel con siete jugadoras flamantes campeonas del mundo entre las que sobresalió Sofía Cairo, se quedaron con la medalla dorada al superar en la final a Chile 5 a 0.

El equipo nacional se impuso con goles de Lara Casas, Pilar Palacio, Catalina Andrade y Lourdes Pishtón (2). De esta manera, Las Leonas además de volver a colgarse la presea dorada, recuperaron el trono que habían perdido en 2022, justamente ante las chilenas.

Desde que el hockey sobre césped femenino forma parte de los Juegos Suramericanos, en 2006, Las Leonas conquistaron cuatro medallas doradas y una plateada. Cabe destacar que en la edición de Medellín 2010 la disciplina no se disputó.