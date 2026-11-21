World Rugby anunció el ingreso póstumo de Héctor “Pochola” Silva a su Salón de la Fama, convirtiéndolo en el primer forward argentino en recibir este reconocimiento. Tremendo orgullo para el rugby de nuestro país y para el deporte platense.

La ceremonia de distinción se llevará a cabo el 14 de diciembre en Buenos Aires, en el marco de la cena anual de la Unión Argentina de Rugby. Para más detalles, consulta la información disponible en los medios oficiales del rugby.

La distinción, concedida por la máxima entidad del rugby mundial, reconoce de manera póstuma una trayectoria destacada que tuvo a Silva como uno de los grandes referentes de Los Pumas. Defendió la camiseta argentina desde los 20 años hasta su retiro, a los 35, aunque su recorrido internacional tuvo una interrupción de seis años debido a una suspensión. Además, se desempeñó durante cuatro temporadas como entrenador del seleccionado nacional, ocupó cargos dirigenciales en la UAR y la URBA y presidió su club.

Su figura dejó una huella profunda entre sus compañeros y en las generaciones posteriores. Hugo Porta lo definió como «la imagen ideal de un Puma, del jugador que todos alguna vez quisimos ser». El histórico apertura argentino compartió equipo con Silva y también lo tuvo como entrenador. Durante su debut en el Sudamericano de 1971, recibió de él una frase que quedó en su memoria: «Jugá tranquilo, pibe, que en la cancha está papito».

En 1972, cuando atravesaba uno de los mejores momentos de su carrera, Silva fue suspendido por la UAR a raíz de su participación en una publicidad. Su regreso a Los Pumas se produjo seis años después, a los 34 años, durante una gira por las islas Británicas y en pleno proceso de renovación del plantel. Los jugadores más jóvenes comenzaron a llamarlo «Tío». Permaneció dos temporadas más en actividad y se despidió del seleccionado en un encuentro frente a World XV.

Con este reconocimiento, Silva se convirtió en el quinto argentino en ingresar al Salón de la Fama del rugby mundial. Antes lo habían conseguido Hugo Porta (2008), Agustín Pichot (2011), Felipe Contepomi (2017) y Juan Martín Hernández (2023). Además, es el primero de ellos en recibir la distinción de manera póstuma.

Nacido el 10 de septiembre de 1944 en La Plata, ciudad en la que vivió hasta su muerte, Silva comenzó a jugar al rugby a los seis años. Realizó todo su recorrido formativo en Los Tilos, en el barrio Obrero, mientras cursaba sus estudios en el colegio San Luis. Debutó en Primera División a los 14 años y llegó al seleccionado argentino a los 20, convocado por Ángel «Papuchi» Guastella para la histórica gira por Sudáfrica de 1965. Allí tuvo su estreno internacional y disputó 14 de los 16 partidos.

Como tercera línea, se destacó por su versatilidad y por una manera de interpretar el puesto que marcó una época. Incluso tenía la capacidad de desempeñarse ocasionalmente en la línea de backs, tanto como centro como de fullback.

Otros platenses que habían alcanzado ese reconocimiento fueron Julio Velasco y Sergio Parisse. En 2003, Velazco fue exaltado al Salón de la Fama del Vóley en Holyoke, Massachusetts, en reconocimiento a su dominio en la década de 1990 al frente de la selección masculina italiana y su posterior legado como formador y estratega.

Parisse, en 2024, fue inducido durante los World Rugby Awards en Mónaco en noviembre de 2024. Se sumó a una lista de jugadores nacidos en Argentina distinguidos por World Rugby, que incluye a Hugo Porta, Agustín Pichot, Felipe Contepomi, Juan Martín Hernández y Diego Domínguez.