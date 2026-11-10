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Otra alarma en Estudiantes: Alexis Castro se lesionó y peligra su presencia ante Palmeiras

El volante sufrió una lesión muscular grado 2 en el gemelo y llegaría con lo justo al duelo decisivo ante Palmeiras, el 28 de noviembre. La preocupación se suma a la previa de la Supercopa Argentina, que el Pincha disputará este jueves ante Independiente Rivadavia de Mendoza, en Córdoba

Por Redacción

Estudiantes atraviesa días decisivos en la temporada y la lesión de Alexis Castro encendió otra alarma en el cuerpo técnico de Alexander Medina. El mediocampista sufrió una lesión muscular grado 2 en el gemelo y tendrá una recuperación que lo dejará con los tiempos muy ajustados para la final de la Copa Libertadores.

El partido ante Palmeiras, que se jugará el 28 de noviembre, es el gran objetivo del Pincha, que buscará quedarse con el título continental. Sin embargo, la evolución de Castro será determinante para saber si podrá estar a disposición del entrenador en la cita más importante del año.

Mientras tanto, el equipo albirrojo deberá afrontar este jueves otro compromiso de peso: la Supercopa Argentina frente a Independiente Rivadavia de Mendoza, en Córdoba. Una nueva competencia que obliga a Medina a administrar las cargas y las alternativas en un plantel que empieza a sufrir las consecuencias de la exigencia.

La lesión de Castro representa así una nueva preocupación para Estudiantes, que tendrá que afrontar una seguidilla decisiva con la mira puesta en los dos títulos.

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