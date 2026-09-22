VIDEO | Otra del Dibu Martínez: "Pensé que Messi ya se había retirado"

El arquero Emiliano "Dibu" Martínez protagonizó un curioso momento al confesar que pensaba que Lionel Messi ya se había retirado de la Selección argentina.

En su llegada al país, el "Dibu" fue consultado por el retiro del astro rosarino y sorprendió al revelar: "Pensé que ya se había retirado". De todas maneras, destacó: "Tener la posibilidad de retirarse en la Argentina es un sueño para él y esperemos que sea un lindo día".

Con respecto a la continuidad del director técnico Lionel Scaloni, Martínez aseguró no tener "ni idea" sobre la decisión que vaya a tomar, aunque aclaró: "Es un tema suyo y de su equipo de trabajo y lo vamos a apoyar en lo que decida".

Otro de los temas que abordó el actual arquero del Chelsea fue el del recambio, aunque marcó que "los que están no son chicos nuevos, sino chicos que ya han estado" y confesó: "Nos va a quedar la espina por mucho tiempo" tras la caída frente a España en la final del Mundial 2026.

Finalmente, expresó que no se ve como candidato "ni loco" a ganar el Premio Yashin a mejor arquero del mundo, aunque sí lo ve a Messi con el Balón de Oro.

La Selección argentina afrontará tres amistosos durante la fecha próxima fecha FIFA. El primero de ellos será contra Bolivia el 30 de septiembre en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, mientras que el 3 de octubre se medirán con Burkina Faso y solo tres días después será la despedida de Lionel Messi, en el encuentro frente a Benín.



