Otra molestia que encendió las alarmas

El delantero Joaquín “Tucu” Correa encendió las máximas alarmas en Estudiantes tras retirarse lesionado con gestos de profunda preocupación durante el partido ante Talleres de Córdoba. Justo en la antesala de la Gran Final de la Copa Libertadores el volante ofensivo y el mejor socio de Guido Carrillo se volvió a lesionar.

La nueva dolencia física del atacante genera un impacto directo en la planificación del cuerpo técnico y reabre los fantasmas sobre su estado muscular de cara al choque decisivo por el título continental ante Palmeiras.

Transcurrían 25 minutos del segundo tiempo en el Estadio Mario Alberto Kempes cuando el delantero albirrojo sintió un fuerte tirón en la zona posterior de su pierna. Correa interrumpió su marcha de inmediato, se tomó el músculo afectado y solicitó la variante al banco de suplentes liderado por Fernando Machado, ante la expulsión de Alexander “Cacique” Medina.

Era tanto el fastidio del Tucumano que no quiso ni quedarse a la espera del ingreso de su compañero. Se fue directamente al banco de suplentes muy fastidioso y visiblemente preocupado porque nadie más que él quiere estar presente en el desenlace de la Copa Libertadores.

En su lugar ingresó el colombiano Edwuin Cetré, mientras el atacante tucumano dejaba el terreno de juego visiblemente afectado y con muestras de desazón. Se sentó en el banco y casi que ni quiso que algún compañero le hable de lo sucedido.

UN HISTORIAL FÍSICO RECIENTE QUE PREOCUPA

La preocupación en el búnker de City Bell es total debido a la seguidilla de problemas musculares que viene arrastrando el jugador desde su regreso al club. Y la pregunta que se hicieron todos mientras miraban la tele: ¿para qué jugó si no estaba al ciento por ciento desde lo físico?

1) Desgarro inicial (septiembre 2026): En el cruce de vuelta por los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Corinthians en San Pablo, Correa sufrió un desgarro grado 2 en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Aquella lesión lo marginó durante varias semanas de las canchas.

En la jornada de hoy se someterá a estudios para determinar si hay lesión o no

2) Recaída ante Flamengo (octubre 2026): Tras acelerar los tiempos de rehabilitación para estar presente en la semifinal de ida, el delantero sufrio un golpe en el primer tiempo y debió salir prematuramente. Aquí quería seguir pero el entrenadorf lo reemplazó de inmediato.

3) Nueva dolencia ante Talleres (7 de noviembre de 2026): Tras haber retornado con minutos de juego, este nuevo inconveniente físico corta su ritmo futbolístico justo en el inicio de un mes determinante para la institución.