Otra noche épica en ¿el final de su carrera?

Con la conquista de la Supercopa Argentina ante Independiente Rivadavia, Fernando Muslera sumó su tercer título desde su llegada al Pincha. Mientras el plantel y la dirigencia intentan convencerlo de seguir en 2027, el arquero uruguayo de 40 años mantiene el misterio sobre su posible retiro tras la final de la Copa Libertadores en Montevideo.

La noche del 12 de noviembre volvió a tener a Fernando Muslera como protagonista en un festejo albirrojo. Tras un partidazo que terminó 2-2 en los noventa minutos y se definió 3-2 en el tiempo suplementario, Estudiantes derrotó a Independiente Rivadavia y se quedó con la Supercopa Argentina 2026. Para el experimentado arquero Charrúa, el trofeo representa mucho más que una medalla: es su tercera vuelta olímpica con la camiseta del León -sumándose al Torneo Clausura y al Trofeo de Campeones de 2025- y el envión anímico ideal para el tramo decisivo del año.

“Es un mimo importante”, reconoció Muslera con la medalla colgada al cuello, valorando el golpe de confianza que significa esta consagración para el grupo. Sin embargo, detrás de la alegría por el título sobrevuela una pregunta que mantiene en vilo a todo el mundo Estudiantes: ¿será este el último mes de carrera profesional del histórico arquero?

Con su contrato próximo a vencer en diciembre de 2026, los rumores sobre su retiro ganaron fuerza en las últimas semanas. Consultada sobre su futuro inmediatamente después de la final, la figura del arco pincha eligió el hermetismo, aunque dejó una frase que alimentó las especulaciones: “Eso lo vamos a hablar después, no voy a decir nada. Yo ya sé lo que va a pasar, lo tengo claro”.

En City Bell no se resignan a perder a uno de sus máximos referentes. Tanto la dirigencia encabezada por Juan Sebastián Verón como el propio vestuario ya iniciaron el operativo seducción para retenerlo al menos una temporada más. El primero en pasarle factura públicamente fue el capitán José Sosa, quien entre risas le marcó la cancha al recordarle que el título obtenido clasifica al equipo a una nueva copa internacional en 2027 y sentenció: “No se puede ir a medias”.

El Mundo Estudiantes lo quiere retener al menos seis meses más a la espera de otro regreso: el de Gerónimo Rulli. No parece sencillo y la decisión está tomada. Salvo algo muy fuerte no parece haber un cambio de opinión para un jugador que lo dio todo y recorrió todo. “No esperaba sentir todo este cuando vine a la Argentina, vine para retirarme y me terminé enamorando de un club de fútbol”.

Más allá de las intenciones del club, el escenario parece escrito para un cierre de película. El próximo gran compromiso de Muslera será a fines de noviembre, cuando Estudiantes enfrente a Palmeiras en la gran final de la Copa Libertadores. El partido no es uno más para el uruguayo: se jugará en el Estadio Centenario de Montevideo, su casa, el mismo escenario donde tocó el cielo con las manos luego de ganar la Copa América 2011 con la Celeste.

Tras haber atravesado un duro golpe tras las críticas recibidas en el Mundial 2026, Muslera encontró en Estudiantes su lugar de redención, coronado recientemente con una actuación heroica en el Maracaná al atajar tres penales frente a Flamengo en semifinales. Ahora, con una nueva estrella bajo el brazo y el Centenario en el horizonte, el arquero se prepara para la cita más importante de su carrera a nivel de clubes, guardando bajo siete llaves la decisión sobre si ese pitazo final marcará también el punto definitivo a una trayectoria brillante.

De cara al duelo del 28 de noviembre ante Palmeiras en Montevideo, aseguró que es “el partido de nuestra vida” para todo el plantel y los hinchas. Añadió que deportivamente, junto a la Copa América 2011, es el título más importante que disputará. Sí, un jugador que fue mundialista cuatro veces siente el mismo nerviosismo que aquellos que la jugarán por primera vez. Claro, sabe que con seguridad será su última oportunidad de levantar el trofeo que vino a buscar en Estudiantes, un club que lo cobijó y lo hizo casi propio en apenas dos años.

El arquero describió su 2026 como “un subibaja tremendo”, marcado por el golpe sufrido en el Mundial con Uruguay y este presente de finales con el Pincha. Destacó que su puesto le enseñó a “siempre revertir, mirar hacia adelante y aprender” para transmitir esos valores a sus hijos. Nadie como Muslera sabe lo que siente estar arriba de la ola y abajo en poco tiempo.

Hasta se calentó con el partido que se les escapaba

También se refirió al partido y reconoció que no supieron cerrar el juego con el 2-0 en su favor y que es una enseñanza para lo que se viene. “Nos re puteamos cuando terminó el partido porque las situaciones que crearon y los goles fueron por errores nuestros (...) tuvimos que regalar 30 minutos más con mucho sacrificio y trabajo”, destacó con firmeza de líder y dejó un elogio a su rival: “Fueron al frente”.

Muslera podría jugar su último partido como profesional en el estadio Centenario

“El fútbol me enseñó a mirar para adelante y revertir las situaciones”