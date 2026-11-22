Boca está de fiesta. Todo un país celebra con bombos y platillos la conquista de la tercera Copa Sudamericana de su historia; la estrella 76 desde sus comienzos, y por ende, el título número 19 a nivel internacional, algo que no sucedía desde la obtención de la Recopa Sudamericana de 2008, cuando superó en dos partidos a Arsenal de Sarandí.

Lo llamativo es que Boca tuvo que esperar 18 años para coronarse nuevamente en el plano continental, que sumado a los que ya tiene, amplió el palmarés a 19 conquistas y se convierte en el tercer club en el mundo con más títulos internacionales, detrás del Real Madrid (33) y Al-Ahly S. C, de Egipto (27) y superando por uno al Milan, que se quedó con 18.

Desglosando las distintas consagraciones, Boca posee 6 copas Libertadores; tres Intercontinentales (hoy convertido en Mundial de Clubes); 3 Copas Sudamericanas, 4 Recopas Sudamericanas; 1 Supercola; 1 Copa Masters y 1 Copa de Oro Nicolás Leoz.

CAMPAÑAS MEMORABLES

Boca, tras vencer al Atlético Mineiro, ya había protagonizado campañas memorables en este torneo, con definiciones en la Bombonera, actuaciones decisivas de sus referentes y festejos que consolidaron su identidad copera.

Además de la conquista de ayer, Boca había ganado dos veces la Copa Sudamericana, en 2004 y 2005, y en ambas ocasiones se consagró en la Bombonera. Aquellas conquistas consecutivas lo convirtieron en el primer bicampeón del certamen. Y este año, lo convirtió en el primer club en ganar tres veces la competencia.

La primera llegó en 2004, con Jorge José Benítez como entrenador. El “Chino” había asumido durante la temporada en reemplazo de Miguel Ángel Brindisi y terminó conduciendo al equipo hacia un título que le permitió cerrar el año con un festejo internacional.

En aquella campaña, Boca eliminó a San Lorenzo, Cerro Porteño e Internacional de Porto Alegre antes de enfrentar a Bolívar en la final. El conjunto boliviano ganó 1-0 en La Paz, por lo que el “Xeneize” quedó obligado a remontar la serie en Buenos Aires.

La respuesta llegó el 17 de diciembre de 2004, cuando Boca se impuso 2-0 en la Bombonera con goles de Martín Palermo y Carlos Tevez. El resultado le permitió cerrar la eliminatoria con un global de 2-1 y levantar por primera vez el trofeo. Para Tevez, además, fue su despedida del club antes de continuar su carrera en Corinthians.

El segundo título llegó en 2005, con Alfio “Coco” Basile como técnico, dentro de un ciclo que combinó éxitos locales e internacionales. Boca volvió a superar a Cerro Porteño e Internacional y después eliminó a Universidad Católica de Chile para conseguir otro lugar en la definición.

El rival fue Pumas de México, en una final que terminó 1-1 tanto en la ida como en la revancha. Rodrigo Palacio convirtió en el primer encuentro, disputado en Ciudad de México, mientras que Palermo marcó en la Bombonera.

La igualdad llevó la definición a los penales el 18 de diciembre de 2005. Boca ganó 4-3 en la tanda, con Roberto Abbondanzieri como protagonista excluyente, y aseguró el bicampeonato. El arquero fue decisivo con sus atajadas y también ejecutó el remate que selló la consagración.

Aquella Sudamericana formó parte de una etapa especialmente productiva del equipo de Basile. Con referentes como Palermo, Abbondanzieri, Sebastián Battaglia y Guillermo Barros Schelotto, Boca construyó una estructura que sumó títulos y prolongó el protagonismo internacional de los años anteriores. Después de esas conquistas, Boca no volvió a disputar una final de la Sudamericana hasta esta edición. En 2008 y 2014 llegó a las semifinales, pero quedó eliminado ante Internacional y River, respectivamente. Por eso, la coronación ante Atlético Mineiro representó el regreso a la definición después de 21 años. La nueva coronación se produjo ayer, tras el triunfo sobre el equipo de Eduardo Domínguez, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, y lo habilita para disputar la final de la Recopa Sudamericana ante el ganador de la Libertadores 2026 entre Palmeiras y Estudiantes.

Boca ya había levantado la Copa Sudamericana de forma consecutiva: 2004 y 2005