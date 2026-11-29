Como una caricia al alma y un agradecimiento por sus conquistas pasadas, Estudiantes invitó a otros campeones de América a que presencien la definición de la cita máxima del continente.

Allí, en el Estadio Centenario, Cristian Sánchez Prete, Leandro Benítez, Matías Sarulyte, Mauricio Carrasco, Rodrigo Braña, Federico Fernández, Gastón Fernández, Matías Sánchez, Leandro Desábato, Mauro Dobler, Damián Albil, Raúl Iberbia y Enzo Pérez, ganadores de 2009 asistieron . Al mismo tiempo que Gabriel Flores y Carlos Pachamé, campeones de América y de la Copa Intercontinental también acudieron.

Otro de los históricos futbolistas que viajó fue Abel Herrera, quien se consagró en el Torneo Metropolitano de 1982 y el Campeonato Nacional de 1983.