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"Paga Messi": la divertida anécdota de Leo Jara tras un partido contra el Barcelona

El ex lateral repasó el post partido de Boca ante los catalanes por el trofeo Joan Gamper. La noche que Lio Messi regaló camisetas y pagó la cena

Por Redacción

En una entrevista reciente, Leonardo Jara repasó distintos momentos de su carrera profesional y se detuvo en una anécdota vinculada a Lionel Messi durante su etapa como jugador de Boca Juniors. El lateral recordó el amistoso disputado frente a Barcelona en el marco del Trofeo Joan Gamper de 2018, un encuentro que finalizó con victoria por 3-0 para el conjunto español con goles de Malcom, Rafinha y el propio capitán argentino.

Más allá del resultado deportivo, el defensor señaló que el recuerdo más preciado que conserva de su trayectoria es la camiseta que le obsequió el rosarino aquella noche. Según relató, el gesto del delantero no se limitó a un intercambio personal, sino que abarcó a toda la delegación visitante al enviar indumentaria para cada uno de los integrantes del plantel xeneize.

La historia continuó una vez finalizado el partido y tras el regreso de los futbolistas al hotel de concentración. De acuerdo con el testimonio de Jara, la sorpresa se presentó cuando descubrieron que el capitán del seleccionado argentino había organizado y cubierto los gastos de una cena para todo el plantel en un restaurante de su propiedad, a la cual los jugadores asistieron durante su tiempo libre.

En la misma entrevista, el futbolista también se refirió a las circunstancias que rodearon su salida de la institución de la Ribera, ocurrida poco después de la final de la Copa Libertadores disputada en Madrid frente a River Plate. 

Tras ser titular a lo largo de aquel torneo, una comunicación formal con la dirigencia modificó su panorama futbolístico de manera repentina y precipitó su continuidad en el exterior, concretando semanas más tarde su incorporación a la Major League Soccer.

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