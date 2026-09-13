Palacios en el sector izquierdo para la Copa

Luego de perderse por lesión la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores en Uno, Tomás Palacios también vio desde afuera el encuentro por la novena fecha del Torneo Clausura, donde el Pincha le ganó agónicamente a Platense, volviendo a sumar de a tres en el campeonato local tras tres fechas. De hecho, el juvenil proveniente del Inter ni siquiera fue concentrado para recibir al Calamar.

Teniendo en cuenta la suspensión de Gastón Benedetti por acumulación de amarillas y la imposibilidad de contar con él en el lateral izquierdo para Alexander Medina en lo que será el choque que definirá uno de los semifinalistas de la Copa Libertadores, quien pica en punta para ocupar ese lugar en el Neo Química Arena es justamente el defensor central de 23 años, que desde este semestre viene siendo utilizado en algunos encuentros por el Cacique en dicha posición.

De esta manera, si bien quedan algunos entrenamientos en City Bell antes de que el León emprenda viaje con destino a San Pablo, todos los caminos conducen a que cuando Estudiantes salte al campo de juego del estadio paulista, tendrá una defensa conformada por Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pirez y Tomás Palacios.

Debido a la extensa lesión que lo tuvo lejos de las canchas por varios partidos al ex defensor de River, Tigre e Inter Miami, esta es una línea de fondo que el DT pincharrata pudo implementar pocas veces desde el arranque, tanto en Libertadores como en el Torneo Clausura y Copa Argentina en este semestre.

De hecho, la última vez que tanto Núñez, como González Pirez y Palacios formaron parte desde el inicio del encuentro del equipo titular, fue el 31 de mayo en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, cuando el conjunto albirrojo se impuso por los octavos de final de la Copa Argentina 3-0 ante Rosario Central.

Luego, vino el Mundial 2026 y en el retorno a la competencia se produjo la lesión de González Pirez, lo que produjo que la defensa ideal en los papeles para el técnico uruguayo no pudiera tener más acción, algo que parece si se producirá cuando el Pincha afronte un duelo clave para sus aspiraciones en el máximo torneo continental a nivel clubes.

La última vez que Tomás Palacios jugó como lateral izquierdo fue en Copa Argentina

CORINTHIANS VISITA A FLAMENGO

El Timão tendrá un duro choque por la fecha 27 del Brasileirao, cuando hoy desde las 17:30 hs enfrente al Fla en el Maracaná, en lo que será un duelo de dos equipos que están en carrera y con su prioridad en la Copa Libertadores. Sin embargo, el conjunto de Fernando Diniz va en busca de tres puntos que lo acerquen a la zona de clasificación a la Copa Sudamericana del próximo año, pero enfrente tendrá al actual líder del campeonato brasilero, en una disputa que por el momento parece reducida a un mano a mano entre la escuadra carioca y el Palmeiras.