Palacios fue liberado y jugará ante Platense

Los futbolistas Tomás Palacios, Leonel Flores y Tobías Aranda quedaron desafectados del plantel de la Selección argentina que enfrentará hoy a Bolivia.

Palacios lo hizo ayer por la tarde y el extremo de Boca lo hará luego del amistoso con Bolivia. Volverán a Ezeiza luego de sus partidos”, aseguró sobre el jugador de Estudiantes y el Xeneize, respectivamente.

Por otro lado, el atacante de Vélez, Tobías Aranda, tampoco estará dentro de la nómina: “En tanto, Tobías Andrada, quedará desafectado de la convocatoria”.

Scaloni sostuvo: “A los chicos nuevos los conocemos, tenemos referencias y los venimos monitoreando. Demuestran querer estar, tienen muchas ganas. Les daremos la oportunidad de jugar para que puedan aportar”.

De esta manera Tomás Palacios podrá jugar como titular ante Platense por los cuartos de final de la Copa Argentina y habría que ver si le permiten salir de la concentración para el encuentro ante Burkina Faso, cuando se retirará definitivamente Lionel Messi. Ante Flamengo, ya se sabe, no podrá ser tenido en cuenta por acumulación de amarillas.

Ante el Calamar el Pincha podrá tener a su defensa titular. Es decir: Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pirez y el mencionado Palacios. Fernando Muslera será el arquero.

De mitad de cancha en adelante empiezan los problemas. En principio el Cacique Medina va a poner lo mejor que tiene porque es la apuesta más fuerte pensando en clasificar a la Copa Libertadores. Ezequiel Piovi, Alexis Castro y Baltasar Rodríguez serían los tres elegidos para meterse en la mitad de cancha.

Adelante podrían estar 5 Fabricio Pérez por derecha, Edwuin Cetré en la izquierda y Adolfo Gaich como referente de área en reemplazo de Guido Carrillo, quien si bien no está lesionado no sería arriesgado para no correr riesgos de perderlo de cara al duello ante Flamengo.

El colombiano Monsalve podría ser tenido en cuenta por primera vez y es una de las alternativas que tendrá el DT. ¿Qué pasará con Tiago Palacios?