Palermo, tras el cruce con Estudiantes: "Como hincha, ojalá pueda una final de Libertadores"

Martín Palermo habló en conferencia de prensa tras la victoria de Platense sobre Estudiantes y analizó el rendimiento de sus dirigidos, valoró el esfuerzo colectivo e hizo eco sobre sus sensaciones de eliminar al club de sus amores en una instancia decisiva.

Con sinceridad, el Titán confesó que el cruce no fue uno más debido al fuerte vínculo que su entorno mantiene con el club platense. “Para mí es como incómodo tener que en esta distancia enfrentar a Estudiantes y bueno, que nos da esta posibilidad de seguir en carrera”, expresó.

En esa misma línea, detalló cómo se vivió el encuentro en su círculo íntimo: “Obviamente mi familia lo sufre de las dos formas, ¿no? Pero más seguramente porque quiere lo mejor para mí, porque obviamente desea que a mí me vaya bien y que hoy sea yo el que gane más allá de como hincha de Estudiantes que son ellos. Entiendo que el deseo era que me vaya bien a mí, que le vaya bien a Platense”.

Más allá de lo emocional, Palermo desglosó el tramo final del partido y destacó los cambios que le permitieron a su equipo quebrar la resistencia del rival, haciendo especial mención al ingreso de Franco. “En ese recambio que en el segundo tiempo fue importante y fue útil para el equipo en esos últimos metros de la defensa de Estudiantes, que a veces se nos hacía difícil, él en esos últimos pases creo que facilitó la jugada y la acción del gol”, analizó el técnico.

Finalmente, el entrenador valoró el esfuerzo colectivo de sus dirigidos en la victoria frente al elenco platense y ya puso la mirada en el próximo cruce ante Atlético Tucumán: “Sabemos de la importancia de lo que es una semifinal, es dar un pasito más para llegar a lo que todos deseamos: que Platense tenga la chance de volver a jugar una nueva final”.

Luego, el Titán reveló: "Estudiantes en la Copa es otro equipo. No digo que acá no lo haya sido, pero en la Libertadores, en la instancia que está, siempre se hace grande y se hace importante. Como hincha de Estudiantes ojalá que pueda jugar una final".

Aplausos para Martín Palermo

Otra vez Platense estuvo en el camino de Estudiantes y otra vez hubo reacción de los hinchas albirrojos, que volvieron a aplaudir y ovacionar.

El Titán levantó sus brazos y agradeció el cariño recibido. Alguna vez los caminos se van a cruzar para que Martín Palermo sea el técnico del Pincha.

Por supuesto que también hubo reconocimiento de parte de la parcialidad de Calamar, que llegó en buen número con hinchas ayudados por su dirigencia que le puso colectivos gratis para su traslado desde Saavedra hasta Florencio Varela.