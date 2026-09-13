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RECONOCIMIENTO DE LOS HINCHAS ALBIRROJOS

Palermo y Zapiola recibidos con aplausos

Hubo aplausos para Palermo

Por Redacción

Los hinchas de Estudiantes no olvidaron el pasado albirrojo de Martín Palermo y Franco Zapiola. Y así fue que cuando los dos fueron anunciados por la voz del estadio, tanto el entrenador de Platense como del volante, surgido de la cantera albirroja, fueron recibidos con un fuerte aplauso, en señal de reconocimiento.

El Titán, que tuvo sus comienzos como futbolista con la camiseta de Estudiantes, ni bien pisó el césped del estadio UNO fue recibido con un fuerte aplauso, e inmediatamente, se dirigió hacia donde se encontraba el Cacique Medina, al que saludó con un caluroso abrazo e intercambió algunas palabras.

Lo mismo sucedió con Franco Zapiola, oriundo de Magdalena y uno de los tantos jugadores surgidos de las divisiones inferiores del Pincha, que también saludó al banco local.

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