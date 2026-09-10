Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
1-0 A LA LIGA DE QUITO

Palmeiras, con lo justo, sacó una leve ventaja

X (@Palmeiras)

Por Redacción

Palmeiras, a pesar de haber mostrado todo su potencial, le ganó anoche de manera ajustada a la Liga de Quito por 1-0, en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, celebrado en el Nubank Parque.

El único gol del encuentro fue convertido por el ex defensor de San Lorenzo, Agustín Giay, a los 26 minutos de primer tiempo.

Palmeiras hizo un buen primer tiempo, donde prevaleció con la presión alta, el traslado rápido y la peligrosidad de siempre del “Flaco” López y de Vitor Roque. Dentro de ese contexto, logró marcar diferencias en el arco. Y fue con un cabezazo de Giay, después de un rebote del arquero Valle.

Para la segunda parte, la Liga de Quito mejoró su rendimiento a partir del trabajo de los volantes y de la amenaza constante de sus delanteros. Tuvo un par de situaciones muy claras para llegar al empate, pero no estuvo preciso en los metros finales.

La revancha de jugará el miércoles que viene en Quito y el ganador de esta llave se cruzará en semifinales con el vencedor de Fluminense y Platense.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?