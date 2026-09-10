Palmeiras, con lo justo, sacó una leve ventaja

Palmeiras, a pesar de haber mostrado todo su potencial, le ganó anoche de manera ajustada a la Liga de Quito por 1-0, en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, celebrado en el Nubank Parque.

El único gol del encuentro fue convertido por el ex defensor de San Lorenzo, Agustín Giay, a los 26 minutos de primer tiempo.

Palmeiras hizo un buen primer tiempo, donde prevaleció con la presión alta, el traslado rápido y la peligrosidad de siempre del “Flaco” López y de Vitor Roque. Dentro de ese contexto, logró marcar diferencias en el arco. Y fue con un cabezazo de Giay, después de un rebote del arquero Valle.

Para la segunda parte, la Liga de Quito mejoró su rendimiento a partir del trabajo de los volantes y de la amenaza constante de sus delanteros. Tuvo un par de situaciones muy claras para llegar al empate, pero no estuvo preciso en los metros finales.

La revancha de jugará el miércoles que viene en Quito y el ganador de esta llave se cruzará en semifinales con el vencedor de Fluminense y Platense.