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DERROTÓ 2-1 A FLUMINENSE

Palmeiras dio la nota en el Maracaná

Sorpresa del Verdao, que logró una victoria que lo deja más cerca de la “Gran Final”. El descuento local lo deja con vida
El Flaco López anotó el primer gol de Palmeiras en el Maracaná / AFP

Por Redacción

En un partido electrizante por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2026, el Palmeiras vence 2-1 a Fluminense en condición de visitante. El Verdão aprovechó al máximo sus oportunidades en los momentos clave para silenciar el Estadio Maracaná. El descuento del local en el descuento lo deja con algo de esperanza para la revancha.

El delantero argentino José Manuel “Flaco” López rompió el cero al minuto 45 de la primera mitad tras culminar de gran manera un contraataque letal comandado por Andreas Pereira y Joaquín Piquerez. Cuando el partido entraba en su recta final y el local buscaba desesperadamente el empate con el 70% de la posesión a su favor, Marlon Freitas apareció al minuto 84 para decretar el segundo gol definitivo. Palmeiras atacó tres veces e hizo dos goles. Todo mérito de un equipo que sabe lastimar y mucho mñás defender.

Con este resultado el conjunto que anoche fue dirigido por João Martins se lleva una ventaja de oro hacia San Pablo. El partido de vuelta para definir al finalista se disputará el próximo miércoles 21 de octubre en el Nubank Parque. Todo a favor de Palmeiras.

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