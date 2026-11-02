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GANÓ 1-0 LA SEMI DE IDA

Palmeiras dio un paso en la Copa de Brasil ante Vasco

Por Redacción

Palmeiras derrotó 1-0 a Vasco da Gama en la semifinal de ida de la Copa de Brasil. El único gol del encuentro disputado en el Nubank Parque lo anotó Maurício a los 24 minutos del primer tiempo. Con este resultado, el equipo dirigido por Abel Ferreira llegará con ventaja para el duelo de vuelta, donde un empate le bastará para clasificar a la gran final. La llave se definirá el próximo domingo 8 de noviembre en São Januário. El ganador se medirá en la final contra el vencedor de la otra semifinal entre Grêmio y Atlético Mineiro.

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