Palmeiras dio un paso en la Copa de Brasil ante Vasco

Palmeiras derrotó 1-0 a Vasco da Gama en la semifinal de ida de la Copa de Brasil. El único gol del encuentro disputado en el Nubank Parque lo anotó Maurício a los 24 minutos del primer tiempo. Con este resultado, el equipo dirigido por Abel Ferreira llegará con ventaja para el duelo de vuelta, donde un empate le bastará para clasificar a la gran final. La llave se definirá el próximo domingo 8 de noviembre en São Januário. El ganador se medirá en la final contra el vencedor de la otra semifinal entre Grêmio y Atlético Mineiro.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes

SUSCRIBITE a esta promo especial Suscribirme