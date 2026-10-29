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EL VERDÃO DEJÓ PASAR LA CHANCE DE LLEGAR A LA PUNTA

Palmeiras empató con Santos por el Brasileirao

X (@Palmeiras)

Por Redacción

El rival de Estudiantes en la final de la Copa Libertadores del próximo 28 de noviembre, igualó sin goles como visitante frente a Santos en el estadio Urbano Caldeira por la fecha 33.

El conjunto dirigido por Abel Ferreira tuvo mayoría de titulares, ya que llegaba a este duelo con 70 puntos, mismas unidades que Flamengo, que jugará hoy por la noche frente a Vasco da Gama en el denominado “Clássico dos Milhões” y de quedarse con la victoria le sacará tres puntos de diferencia a los paulistas, a falta de cinco fechas para la finalización del torneo brasileño, el cual el “Porco” no consigue desde el año 2023.

Los once de Palmeiras fueron: Carlos Miguel; Murilo Cerqueira, Gustavo Gómez, Alexander Barboza; Agustín Giay, Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Joaquín Piquerez; Jhon Arias, Andreas Pereira; y José Manuel López.

De esta manera, el conjunto que viste de verde dejó pasar una gran oportunidad de meterle presión al Fla en la lucha por campeonar.

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