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GANÓ POR PENALES

Palmeiras, entre los cuatro mejores

X (@Palmeiras)

Por Redacción

Palmeiras se metió entre los cuatro mejores de América tras clasificar anoche a las semifinales de la Copa Libertadores luego de derrotar 4-3 a Liga de Quito por penales, en Ecuador, donde los ecuatorianos forzaron la tanda sobre el final.

Marlon Freitas abrió el marcador a los 10 tras un tiro de esquina para la visita, que tuvo a Joaquín Piquerez y Alexander Barboza los 90 como titulares y a Emiliano Martínez en el banco de suplentes. El lateral izquierdo anotó su penal en la tanda.

Luis Segovia conectó un cabezazo cinco minutos más tarde y empató parcialmente el partido para Liga de Quito, que no tuvo a Gian Franco Allala.

Vitor Roque, de penal a los 73’, parecía sentenciar la serie. Sin embargo, Michael Estrada, con dos cabezazos a los 90 y 93 minutos, llevó el partido a tanda de penales.

En la tanda, Carlos Miguel le atajó a Lucas Rodríguez y Segovia y, pese al remate que contuvo Gonzalo Valles ante Evangelista, Palmeiras avanzó y enfrentará a Fluminense, que eliminó a Platense con un global de 3-2.

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