En la antesala de la definición de la Copa Libertadores frente a Estudiantes, Palmeiras sufrió una dura derrota por 3-0 en su visita al ya descendido Chapecoense, en un encuentro correspondiente a la jornada 37 del Brasileirao.

Con la mente puesta en el duelo decisivo de Montevideo, el entrenador Abel Ferreira decidió resguardar a sus principales futbolistas y presentó una alineación integrada mayoritariamente por suplentes y juveniles en el Arena Condá.

La jornada comenzó con un emotivo tributo al cumplirse diez años del trágico accidente aéreo de 2016 que provocó la muerte de 71 personas y dejó apenas seis sobrevivientes.

En su despedida como local de la máxima categoría —tras perder la permanencia tres fechas atrás—, el cuadro anfitrión sacó máximo rédito de las ausencias del visitante, que dejó fuera de la convocatoria a piezas clave como José Manuel López, Agustín Giay, Vítor Roque y Andreas Pereira, además de relegar al banco a Felipe Anderson.

Chapecoense impuso condiciones desde el arranque y estableció rápidamente una ventaja de dos tantos gracias a las definiciones de Max Alves y Camilo. Sobre el cierre del cotejo, Miguel Carvalho apareció en el área para sellar el 3-0 definitivo ante un conjunto paulista sin respuestas futbolísticas.

Si bien este traspié no altera la ubicación del Verdao en la tabla de posiciones, donde ya tiene asegurado el subcampeonato, el golpe anímico se suma al reciente sinsabor en el ámbito doméstico. El elenco dirigido por Ferreira llega al compromiso internacional frente al Pincha luego de despedirse de la pelea por el título brasileño en la fecha anterior, tras igualar como local frente a Flamengo.