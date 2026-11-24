Última prueba de Palmerias antes de la final de la Copa Libertadores. Visita a Chapecoense desde las 18, por la anteúltima fecha del Brasileirao. Ante esto, Abel Ferreira empezó a mover sus piezas con la definición de la Copa en el horizonte. Por eso, optó por reservar a buena parte de sus titulares para el duelo ante Chapecoense y darle prioridad a la recuperación física del plantel, en una semana que tendrá como objetivo llegar al máximo de sus posibilidades a la definición continental.

La determinación del DT responde al contexto que atraviesa el conjunto paulista en el torneo. Después de quedarse sin posibilidades de pelear por el título, que quedó en manos de Flamengo, Palmeiras aseguró el segundo puesto por tercera temporada consecutiva. Con ese objetivo resuelto, el cuerpo técnico cuenta con margen para darle descanso a varios titulares y enfocar todos los esfuerzos en la final.

Ante Chapecoense, Ferreira apostará por una formación alternativa, integrada principalmente por futbolistas que tuvieron menos participación a lo largo de la temporada. La intención es darle rodaje a otras piezas del plantel sin arriesgar a los habituales titulares, que tendrán una semana de trabajo enfocada en llegar a punto al encuentro frente al Pincha.

Entre las opciones que podrían sumar minutos aparecen Felipe Anderson y Emiliano Martínez, quienes no participaron en los últimos tres compromisos. También existe la posibilidad de que tengan su oportunidad los arqueros Marcelo Lomba o Bruno Bertinato, mientras que varios juveniles podrían integrar la convocatoria y formar parte del equipo. Luis Pacheco, Erick Belé, Larson, Heittor y Fabiano son algunos de los nombres que aparecen entre las alternativas para el compromiso.

Por otro lado, Joaquín Piquerez se recuperó de la lesión muscular en el muslo derecho que sufrió durante la fecha FIFA con la Selección de Uruguay frente a Argentina.