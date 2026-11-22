Pese a la gran actuación de Carlos Miguel y de haber estado en ventaja, Palmeiras no pudo sostener el resultado en el Allianz Parque y empató 1-1 con Flamengo. El punto le alcanzó al Mengao para consagrarse cen el Brasileirao en tierras paulistas. Pese a los rumores sobre una posible rotación, Abel Ferreira dispuso mayoría de titulares, entre ellos Agustín Giay y el Flaco López.

El Verdao golpeó primero. A los 12’, Jhon Arias apareció de cabeza tras un centro de Giay y venció a Rossi para poner en ventaja al conjunto local, que buscaba postergar la consagración de su rival.

Palmeiras logró sostener el resultado durante buena parte del encuentro, en gran medida gracias a las intervenciones de su arquero, que respondió ante los intentos del equipo carioca. Sin embargo, a los 30’ del complemento, Lino encontró el empate y selló el 1-1 definitivo.

Así, Flamengo consiguió el punto necesario para asegurarse el certamen por segunda vez al hilo.