Por la fecha 35 del Brasileirao, el Verdão cayó 2-1 en el Mineirao y no pudo mantener la distancia de tres puntos que lo separaban en la previa de dicho duelo del Mengão, que como local derrotó 2-1 al Athletico Paranaense.

Sin varias de sus figuras, como el uruguayo Piquerez que se lesionó frente a la Argentina, el paraguayo Gustavo Gómez que por cuestiones de tiempos no llegó a Brasil tras jugar con Paraguay en Asia y otras ausencias por lesión, pero si con los argentinos Agustín Giay, José Manuel López y el colombiano Arias que estuvieron en el banco de suplentes gracias a que desde de la dirigencia de la institución paulista pusieron vuelos privados para que volvieran a suelo brasileño tras la fecha FIFA, los dirigidos por Abel Ferreira intentaron imponer condiciones desde el arranque, pero recién en el arranque del complemento, a través de Ramón Sosa (que a los 14’ saldría reemplazado por José Manuel López), llegaría la ventaja para los de San Pablo.

Sin embargo, la alegría duraría solamente unos minutos, ya que a los 74’ con un potente disparo de tiro libre de Matheus Pereira, el local llegaría a la igualdad. Ante esto, Palmeiras sintió el golpe y apenas tres minutos después, tras un córner, Khellven en contra, pondría por delante a Cruzeiro. A partir de allí, el nerviosismo de la visita fue en aumento, algo que terminó favoreciendo a los de Belo Horizonte que terminaron logrando un gran triunfo y dándole una importante ayuda a Flamengo.