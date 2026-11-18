Más allá de ser nuevamente finalista de la Copa Libertadores, el conjunto de Abel Ferreira se mantiene con chances en las restantes dos competencias que disputa, que son el Brasileirao y la Copa de Brasil.

En el campeonato local, se encuentra a tres puntos del líder Flamengo y para no perderle pisada deberá sortear una difícil prueba cuando hoy visite el Mineirao para enfrentar a Cruzeiro, tercero en el certamen doméstico y que no cae como local desde la fecha 20, cuando Botafogo lo derrotó 1-0 en Belo Horizonte.

Con la misión de sumar de a tres fuera de casa para no perderle pisada al Mengão, la escuadra paulista afrontará este duelo clave sin varios nombres de peso debido a la fecha FIFA, como es el caso de los paraguayos Gustavo Gómez y Mauricio Magalhaes, sumado a la baja por la lesión sufrida jugando para la Selección de Uruguay de Joaquín Piquerez. A su vez, Murilo, Paulinho y Jefté todavía siguen adelante con su recuperación y le apuntan a poder estar a disposición para la final de la Copa Libertadores del 28 de noviembre en Montevideo.

Por eso, para obtener una victoria que lo mantenga con vida en la disputa con Flamengo, que jugará también a las 20:30 hs en el estadio Maracaná ante Athletico Paranaense, Abel Ferreira analiza un cambio de esquema que se adapte a los futbolistas con los que dispondrá para medirse con el equipo conducido por Artur Jorge. Por eso, los once serían: Carlos Miguel; Khellven, Barboza, Bruno Fuchs y Arthur; Marlon Freitas, Lucas Evangelista y Andreas Pereira; Felipe Anderson, Ramón Sosa y Vítor Roque

Para el Verdão será fundamental ganar en el Mineirao y esperar que el Fla no lo haga, ya que en la próxima fecha Flamengo y Palmeiras se verán las caras en San Pablo, en un choque que definirá las aspiraciones de ambos en el campeonato brasileño, el cual los dos poderosos clubes han dominado de principio a fin y que en la recta final se disputan palmo a palmo para coronarse como rey del fútbol brasileño.

Así, mientras aguarda por la final de la Copa Libertadores, los paulistas quieren seguir vivos en todos los frentes apuntando a conseguir la triple corona en el cierre de 2026.