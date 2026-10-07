En las próximas tres fechas del Torneo Clausura 2026, Estudiantes y Gimnasia ya tienen definido su calendario. El Pincha enfrentará a San Lorenzo el domingo 18 de octubre a las 18, en el marco de la fecha 13, y luego visitará a Unión el lunes 26 a las 19, por la fecha 14. Cerrará este tramo como local ante Instituto, el sábado 31 de octubre a las 21.30, por la fecha 15.

Por su parte, Gimnasia abrirá la fecha 13 como visitante frente a Huracán, el jueves 15 de octubre a las 20. En la jornada siguiente, el Lobo recibirá a Sarmiento el viernes 23 a las 19, mientras que por la fecha 15 volverá a jugar fuera de La Plata: enfrentará a Estudiantes de Río Cuarto el viernes 30 de octubre a las 19.

De esta manera, el Pincha tendrá dos partidos como local y uno como visitante en estas tres jornadas, mientras que Gimnasia afrontará dos encuentros fuera de casa y uno en el Bosque. El calendario forma parte de la recta final del Torneo Clausura, que comenzará a definir las posiciones de cara a la etapa decisiva.

Fecha 13

Jueves 15 de octubre

20.00 Huracán – Gimnasia (Zona B)

Viernes 16 de octubre

19.00 Defensa y Justicia – Instituto (Zona A)

21.30 Boca – Talleres (Zona A)

Sábado 17 de octubre

15.00 Banfield – Argentinos (Zona B)

17.30 Platense – Lanús (Zona A)

17.30 Ind. Rivadavia Mza. – Tigre (Zona B)

20.00 Vélez – Gimnasia (Mza.) (Zona A)

20.00 Atlético Tucumán – Rosario Central (Zona B)

Domingo 18 de octubre

14.45 Racing – Independiente (Interzonal)

18.00 Estudiantes – San Lorenzo (Zona A)

18.00 Estudiantes (Río Cuarto) – Aldosivi (Zona B)

20.15 Belgrano – River (Zona B)

Lunes 19 de octubre

19.00 Newell’s – Central Córdoba (Zona A)

19.00 Sarmiento – Barracas Central (Zona B)

21.15 Deportivo Riestra – Unión (Zona A)

Fecha 14

Viernes 23 de octubre

18.30 Gimnasia (Mza.) – Platense (Zona A)

19.00 Gimnasia – Sarmiento (Zona B)

21.15 Tigre – Atlético Tucumán (Zona B)

Sábado 24 de octubre

14.45 Banfield – Lanús (Interzonal)

17.00 Talleres – Defensa y Justicia (Zona A)

19.15 San Lorenzo – Newell’s (Zona A)

21.30 Rosario Central – Huracán (Zona B)

Domingo 25 de octubre

14.45 Aldosivi – Belgrano (Zona B)

17.00 Independiente – Boca (Zona A)

19.15 River – Racing (Zona B)

21.30 Central Córdoba – Vélez (Zona A)

21.30 Barracas Central – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)

Lunes 26 de octubre

19.00 Unión – Estudiantes (Zona A)

21.15 Instituto – Deportivo Riestra (Zona A)

Martes 27 de octubre

19.00 Argentinos – Ind. Rivadavia Mza. (Zona B)

Fecha 15

Viernes 30 de octubre

19.00 Estudiantes (Río Cuarto) – Gimnasia (Zona B)

19.00 Huracán – Tigre (Zona B)

21.15 Sarmiento – Rosario Central (Zona B)

21.15 Racing – Aldosivi (Zona B)

Sábado 31 de octubre

14.45 Defensa y Justicia – Independiente (Zona A)

17.00 Deportivo Riestra – Talleres (Zona A)

19.15 Vélez – San Lorenzo (Zona A)

21.30 Estudiantes – Instituto (Zona A)

Domingo 1° de noviembre

15.00 Boca – River (Interzonal)

18.30 Newell’s – Unión (Zona A)

18.30 Belgrano – Barracas Central (Zona B)

20.45 Lanús – Gimnasia (Mza.) (Zona A)

Lunes 2 de noviembre

19.00 Platense – Central Córdoba (Zona A)

21.15 Atlético Tucumán – Argentinos (Zona B)

21.15 Ind. Rivadavia Mza. – Banfield (Zona B)