Para Auzmendi y Elordi el empate terminó siendo lo más justo

Los dos jugadores que hablaron luego del partido coincidieron que la igualdad entre Gimnasia e Independiente Rivadavia de Mendoza fue el resultado que se ajustó mejor al partido.

“Tuvimos más situaciones. El arquero de ellos trabajó más que el nuestro”, declaró Agustín Auzmendi luego del partido y afirmó: “El empate terminó siendo bueno”.

“Con Banfield nos llevamos un punto pero ahora la igualdad tiene otro sabor. El punto ahora sirve porque lo conseguimos en una cancha difícil”, continuó Auzmendi que si bien no tuvo su mejor partido terminó cumpliendo.

En el final se lo querían comer y él mismo explicó: “Grité el gol y los chicos se lo tomaron a mal”.

Del otro lado Juan Elordi reconoció que en el primer tiempo Independiente Rivadavia jugó un buen partido pero luego se quedaron.

“El empate está bien no es lo queríamos pero en el segundo tiempo nos quedamos y no pudimos tener la pelota. Ellos con un buen equipo y por eso están peleando arriba. Faltaba poco y por eso duele. No lo pudimos aguantar”, dijo.

Natalicio 53 para el pata

En la jornada de ayer el entrenador de Gimnasia celebró sus 53 años. La Institución lo saludó a través de un posteo en Instagram mediante una historia.