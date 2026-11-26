El inicio del partido ante Independiente Rivadavia no pudo haber sido mejor para Boca y para su capitán Leandro Paredes, que tras el desmayo sufrido luego de la obtención de la Copa Sudamericana en Barranquilla, estuvo en duda para estar desde el arranque ante la escuadra dirigida por Alfredo Berti, pero que finalmente conformó la mitad de la cancha xeneize junto a Tomás Belmonte y Milton Delgado (que salió reemplazado en el primer tiempo).

A su presencia, que ya para el equipo es sin dudas un plus, se sumó el penal señalado por Luis Lobo Medina cerca de los 18’, que el propio capitán ejecutó de gran manera, poniéndole potencia y dirección para colgarla en el ángulo derecho del arco defendido por Emmanuel Gómez Riga, que fue hacia su palo izquierdo.

Una vez que el “5” cambió por gol y puso el 1-0 para el conjunto azul y oro, fue a festejarlo a la zona de los palcos de la Bombonera e hizo el famoso “Topo Gigio”, un festejo que patentó e hizo conocido en su momento el hoy presidente de Boca, Juan Román Riquelme. Luego, tras abrazarse con sus compañeros, el mediocampista campeón del mundo con la Selección Argentina se puso de frente a la popular y se besó el escudo xeneize.

Una vez finalizado el encuentro, el capitán tomó en sus manos la Copa Sudamericana y junto al plantel y cuerpo técnico, ante un juego de luces y el canto de la hinchada xeneize que no se movió de sus lugares, dio la vuelta olímpica en medio de fuegos artificiales para festejar la nueva conquista continental azul y oro.

delgado salió por precaución y Alarcón encendió las alarmas

El mediocampista azul y oro sufrió un golpe y por eso, a los 37’ pidió el cambio para dejarle su lugar al chileno Williams Alarcón. Sin embargo, el ex Colo Colo, debió dejar la cancha en el arranque del complemento entre lágrimas por una lesión, que a priori, se trataría de un desgarro en el isquiotibial derecho.