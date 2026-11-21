El mediocampista de Boca Leandro Paredes puso paños fríos en la previa a la final de la Copa Sudamericana, ante Atlético Mineiro de Brasil, y afirmó que su equipo “no siente presión” de cara a la esperada definición en Barranquilla.

“No siento que tengamos presión. Tenemos que disfrutar lo que estamos pasando y se lo trato de transmitir a mis compañeros”, puntualizó el capitán xeneize, la gran figura del equipo dirigido por Arruabarrena.

El hombre de la Selección argentina también se refirió a la importancia que tiene el partido en su carrera: “La previa de la final se afronta con las mismas ganas. Me tocó jugar finales importantes y esta será otra”. Asimismo, remarcó: “Es especial porque es mi club, del cual soy hincha. Eso es algo especial. Desde mi vuelta me ha tocado jugar partidos importantes pero ésta es una final. Sin dudas es el partido más importante”.

Por otro lado, fue consultado sobre el momento particular que atraviesa Atlético Mineiro, con siete partidos sin ganar y luego de haber perdido el clásico ante Cruzeiro. Al respecto, dijo: “Sabemos y somos conscientes del momento que atraviesan, pero no creo que influya demasiado en una final”.

Paredes también se refirió a su papel de líder y como se comunica con los jugadores más jovenes del plantel para una instancia como esta. “Trato de transmitir siempre confianza, que traten de disfrutar cada momento porque no es fácil pasar por el momento que estamos pasando” afirmó.

Sobre las expectativas que se generan en la previa, incluida la chance de cortar una sequía internacional que arrastra 18 años: “Estamos en el equipo más grande de Sudamérica y se lo trato de transmitir a mis compañeros”.

Hemos trabajado para lograr cosas importantes. No hemos arrancado el año como hubiésemos querido, hemos sufrido el golpe de quedar afuera de la Libertadores y con Huracán. A pesar de eso el grupo se levantó y se ilusionó de vuelta. Este grupo se merece conseguir cosas importantes por todo lo que ha pasado, por la ilusión y las ganas que tiene, por cómo trabaja, porque son buena gente. Nos hemos transformado en un grupo de hombres que sabe lo que quiere”, expresó el capitán auriazul.

Preocupación por Ascacibar

El último ensayo xeneize antes de la final generó dudas y preocupación por la ausencia de Santiago Ascacibar, que no salió al campo de juego del estadio Romeli Martínez y se quedó en el gimnasio, aunque rápidamente desde el riñón xeneize descartaron cualquier tipo de dolencia física, por lo que el volante nacido en Estudiantes será titular ante Atlético Mineiro.

También dirán presente jugadores que no llegan al 100% físicamente como el propio Leandro Paredes y Lautaro Blanco, pero que son titulares indiscutidos y estarán en el partido más importante del semestre.

La única duda en el equipo titular está dada por el regreso de Tomás Aranda o la continuidad de Alan Velasco en la formación inicial. Aranda estuvo lesionado y solo sumó 60 minutos desde agosto, repartidos entre su regreso ante Defensa y Justicia y la semifinal de la Copa Argentina frente a Banfield. El juvenil le garantiza a Arruabarrena desequilibrio individual y un buen acompañamiento para los hombres de ataque como Miguel Merentiel y el colombiano Villa.

Por su parte, Alan Velasco pasó de ser cuestionado por los hinchas a ser mirado con otros ojos merced a su crecimiento futbolístico que llegó de la mano de la continuidad. El Vasco probó con los dos y seguro tendrán minutos en la final de la Sudamericana, aunque Aranda parece tener cierta ventaja para ser titular ante el conjunto brasileño.