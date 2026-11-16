Paredes, el amo y señor de Boca que estará en la final con Mineiro

Todo era alegría en el Malvinas Argentinas, con Boca floreándose en el 3-0 sobre Banfield que lo depósito en una nueva final de la Copa Argentina, cuando el gesto de Leandro Paredes al banco de relevos pidiendo el cambio paralizó más de un corazón, teniendo en cuenta los problemas que el campeón del mundo viene arrastrando desde lo físico y la proximidad de la fina de la Sudamericana ante Atlético Mineiro en Barranquilla.

Luego del gol de Lozano para el 3 a 0, cuando faltaban 15 minutos para el final del encuentro, Paredes fue al piso a buscar una pelota e hizo el gesto para pedir el cambio que rápidamente se hizo con el ingreso de Tomás Belmonte. Sin embargo, pronto llegó la calma, ya que solo se trató de un golpe y el mediocampista terminó en buenas condiciones el duelo ante el Taladro.

“Estoy bien. Estaba previsto que juegue esta cantidad de minutos, así que creo que era el momento adecuado para salir”, aclaró Paredes en la zona mixta luego del triunfo, por lo que no tendrá problemas para jugar el cotejo del próximo sábado en Barranquilla.

Paredes siempre quiere estar. Ya había superado un leve calambre en el partido ante Defensa y Justicia y un desgarro grado 2 en el isquiotibial derecho sufrido en octubre, del que se recuperó -a medias- para ingresar en el segundo tiempo del partido ante Vasco da Gama y darle al xeneize el pasaje a la final con un gol cerca del final del juego.

Consultado acerca de las ganas de los futbolistas pese a molestias físicas y lesiones, Paredes remarcó: “Demostramos que queremos estar, ayudar y ser parte. Creo que todo el grupo está por el mismo camino y queda reflejado en la cancha”. En lo personal, agregó que está “disfrutando el momento. Estamos en otra final y a una semana de jugar la final de la Copa Sudamericana. Ahora vamos a descansar y después pensaremos en la final. Soñé toda mi vida con que la gente de Boca me ovacione”.

Además, Paredes envió un mensaje a los hinchas de Boca que están agotando todas las instancias para decir presente el sábado próximo en Colombia al instar a que “sigan creyendo en este grupo, que está y va a hacer lo imposible por darle muchas alegrías”.

A propósito de mensajes, en el último posteo de Leandro Paredes -quien fue nuevamente una de las figuras del equipo en el Malvinas Argentinas- fue su compañero Miguel Merentiel quien dejó una leyenda bien picante para los que critican a Paredes. “Y dicen que no le da” fue la frase del uruguayo para todos aquellos que critican al volante y sostienen que no debe volver a la Selección de Lionel Scaloni.

Serán días de mucho descanso para el plantel xeneize antes del viaje a Barranquilla. “El título del otro día no nos puede relajar”, advirtió Rodolfo Arruabarrena, quien más allá del confomismo por la victoria sobre Banfield señaló que “el equipo está muy bien pero podemos jugar mucho mejor”.

Sin sorpresas y con solo una duda, Boca jugaría contra Mineiro con Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Leonel Flores o Alan Velasco, Miguel Merentiel y Sebastián Villa.

Campeón de Liga, finalista de la Copa Argentina y la Copa Sudamericana, Boca puede lograr cinco títulos en poco más de un mes, ya que también aspira a consagrarse en el Torneo Clausura, donde será local de Independiente Rivadavia en octavos de final. Como cereza del postre, de alzar el trofeo del Clausura, disputará el Trofeo de Campeones contra Belgrano de Córdoba (campeón del Apertura) el 19 de diciembre.