“Paredes es el ejemplo para muchos chicos”

Rodolfo Arruabarrena se mostró muy conforme pero sumamente cauto en la conferencia de prensa posterior a la victoria de Boca 2-0 ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro.

El director técnico del Xeneize valoró el rendimiento de sus dirigidos en el clásico frente al Ciclón, aunque prefirió bajar los decibeles respecto a la pelea por los títulos. “Estoy muy conforme con todo el equipo. El hincha se puede ilusionar y es normal, pero todavía estamos a mitad de temporada, no conseguimos nada”. Además, reafirmó la exigencia del club: “Somos Boca y tenemos que decir presente en todos los torneos”.

A su vez, el DT admitió que el desarrollo estuvo condicionado, pero destacó la inteligencia del plantel: “La expulsión nos ayudó a tener más el control, teníamos que estar atentos. Tuvimos esa paciencia y sabíamos que tendríamos oportunidades por afuera con los laterales o los extremos”.

Luego, el “Vasco” se deshizo en elogios hacia su capitán y reveló una intimidad del encuentro: “Paredes es nuestro capitán, es el ejemplo para muchos chicos. Dentro del campo nos maneja los tiempos. En un momento le pregunté cómo estaba para sacarlo y me hizo señas de que no”.

Sobre el final de su contacto con la prensa, el técnico de 51 años se refirió al llamado de Leonel Flores a la Selección Argentina y dijo: “Es un chico del Predio y ganó la opción que Scaloni lo tenga en cuenta, que lo disfrute, que sea una experiencia importante y a partir de ahora, un entrenamiento con la Selección lo hace un jugador de Selección y debe comportarse como tal. Es inteligente y sé que va a aprovechar al máximo esta oportunidad”. En relación a la convocatoria de Álvaro Montero, aclaró que Riquelme se comunicó con Néstor Lorenzo y explicó: “Lorenzo fue claro, lo necesita y yo no le voy a cortar la carrera, que representa a su país”.