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EL DT XENEIZE VALORÓ EL TRIUNFO PERO PIDIÓ TRANQUILIDAD

“Paredes es el ejemplo para muchos chicos”

Rodolfo Arruabarrena analizó la victoria de su equipo ante San Lorenzo

Por Redacción

Rodolfo Arruabarrena se mostró muy conforme pero sumamente cauto en la conferencia de prensa posterior a la victoria de Boca 2-0 ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro.

El director técnico del Xeneize valoró el rendimiento de sus dirigidos en el clásico frente al Ciclón, aunque prefirió bajar los decibeles respecto a la pelea por los títulos. “Estoy muy conforme con todo el equipo. El hincha se puede ilusionar y es normal, pero todavía estamos a mitad de temporada, no conseguimos nada”. Además, reafirmó la exigencia del club: “Somos Boca y tenemos que decir presente en todos los torneos”.

A su vez, el DT admitió que el desarrollo estuvo condicionado, pero destacó la inteligencia del plantel: “La expulsión nos ayudó a tener más el control, teníamos que estar atentos. Tuvimos esa paciencia y sabíamos que tendríamos oportunidades por afuera con los laterales o los extremos”.

Luego, el “Vasco” se deshizo en elogios hacia su capitán y reveló una intimidad del encuentro: “Paredes es nuestro capitán, es el ejemplo para muchos chicos. Dentro del campo nos maneja los tiempos. En un momento le pregunté cómo estaba para sacarlo y me hizo señas de que no”.

Sobre el final de su contacto con la prensa, el técnico de 51 años se refirió al llamado de Leonel Flores a la Selección Argentina y dijo: “Es un chico del Predio y ganó la opción que Scaloni lo tenga en cuenta, que lo disfrute, que sea una experiencia importante y a partir de ahora, un entrenamiento con la Selección lo hace un jugador de Selección y debe comportarse como tal. Es inteligente y sé que va a aprovechar al máximo esta oportunidad”. En relación a la convocatoria de Álvaro Montero, aclaró que Riquelme se comunicó con Néstor Lorenzo y explicó: “Lorenzo fue claro, lo necesita y yo no le voy a cortar la carrera, que representa a su país”.

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