El capitán de Boca, Leandro Paredes, se sometió ayer a nuevos estudios de sangre de rutina antes del entrenamiento en Ezeiza, luego de sufrir un desmayo minutos después de la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro.

Aunque el mediocampista y capitán de Boca ya se encuentra recuperado, su presencia como titular en el encuentro de octavos de final del Torneo Clausura 2026 continúa en duda.

La decisión institucional de efectuar estos análisis responde a la preocupación generada durante los festejos por la consagración continental y desde el club determinaron monitorear de cerca la evolución del futbolista para descartar cualquier inconveniente de salud.

Hasta el momento, las primeras señales son alentadoras ya que Paredes participó sin inconvenientes de la práctica regenerativa realizada el lunes y también se mostró en buenas condiciones físicas durante las celebraciones por el título.

La postura del jugador es firme y manifiesta su intención de disputar el próximo encuentro, no obstante, la determinación definitiva quedará en manos del cuerpo médico de Boca, que evaluará los resultados de los análisis clínicos junto con la respuesta física del volante durante las próximas horas para definir si está en condiciones de jugar o si requiere mayor tiempo de recuperación.

Pero claro, en Boca no quieren saber nada con arriesgarlo pese a que lo más fuerte ya pasó porque el gran objetivo era un título a nivel internacional. Pero todavía queda por delante la final de la Copa Argentina y pelear el playoffs del Clausura.

Boca recibirá esta noche a Independiente Rivadavia de Mendoza, en busca de un lugar en los cuartos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro, que está programado para las 21, se llevará a cabo en el Estadio Alberto J. Armando. El ganador de ese partido (ver aparte) será el rival de Gimnasia en cuartos de final: si gana el Xeneize será en La Bombonera pero si ganan los mendocinos el partido se jugará en el Bosque.