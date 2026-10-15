Paredes sabe que Boca lo necesita y apura la recuperación

El mediocampista y figura de Boca, Leandro Paredes, busca protagonizar una recuperación récord para llegar a la vuelta de las semifinales de Copa Sudamericana contra el Vasco da Gama de Brasil.

La tensión y la expectativa dominan el día a día en el predio de Ezeiza. Tras la derrota por 1-0 sufrida en La Bombonera ante Vasco da Gama (gol de Adson) en el choque de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana, Boca enfoca todas sus energías en la revancha en tierras brasileñas.

En ese escenario, la gran incógnita del cuerpo técnico pasa por la evolución física de su capitán y referente, Leandro Paredes.

El volante de la Selección argentina sufrió un desgarro hace apenas seis días, durante el enfrentamiento ante Instituto en Córdoba por el torneo local. Aunque los departamentos médicos recomiendan habitualmente un periodo de 21 días de reposo y cicatrización para este tipo de rupturas fibrilares, Paredes apunta a saltar al campo de juego en Río de Janeiro con tan solo 11 días de recuperación.

La fe del jugador y del cuerpo técnico se apoya en un antecedente reciente: en la previa del cruce ante Universidad Católica por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, el mediocampista había sufrido una lesión de similares características. En aquella oportunidad, dada la trascendencia del duelo, Paredes fue titular y completó los 90 minutos. Aunque no pudo rendir en plenitud desde lo físico, su presencia en cancha alimentó el entusiasmo de repetir la experiencia en suelo carioca.

La revancha frente a Vasco da Gama por el pase a la gran final continental se disputará el próximo martes 20 de octubre a las 21:30 (hora de Argentina) en el Estadio Maracaná. La idea del cuerpo técnico es evaluar día a día cómo se siente el futbolista para definir sus cargas de trabajo. Si bien la intención principal es que sea titular, no se descarta que viaje con el grupo para aportar desde el liderazgo e integrar el banco de suplentes.

En el plano local, Boca debe afrontar primero la fecha 13 del Torneo Clausura de la Primera División ante Talleres de Córdoba, este viernes 16 de octubre a las 21:30 en "La Bombonera". Con la mirada puesta en la epopeya internacional, se dispondrá un equipo alternativo para cuidar a los habituales titulares, sumado a la ausencia de Sebastián Villa por un esguince de tobillo.

La probable alineación de Boca Juniors para recibir al conjunto cordobés estará integrada por: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino y Lautaro Blanco; Williams Alarcón, Camilo Rey Domenech y Milton Delgado; Leonel Flores, Ángel Romero y Miguel Merentiel.