Seguramente antes de pegar la vuelta desde Roma a La Boca, muchas veces habrá soñado con ese instante, el pitazo final del árbitro para volver a llevar a la gloria continental al club del que es hincha desde chico, además de haber sido producto del semillero xeneize y ahora quien lleva la bandera azul y oro dentro de la cancha.

Capitán y voz mando de un plantel que cortó con un tiempo prologando de sequía en el plano sudamericano para una institución como Boca y que además, para él, tiene un sabor especial por tratarse de la primera estrella en el ámbito internacional, que se suma al Torneo Apertura 2011, Copa Argentina 2011-2012 y la reciente coronación como campeón de liga.

Seguramente, junto con el Mundial de Qatar 2022, esta conquista ocupará un lugar predilecto en las vitrinas del número cinco del equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena y conducido dentro del campo de juego por el ex mediocampista de Chievo Verona, Empoli, Roma, Zenit, PSG y Juventus, que tras lesionarse con Instituto, apostó incluso contra su propio estado físico, para estar en Río de Janeiro en la dura parada que el Xeneize se jugó ante Vasco da Gama tras perder en la Bombonera y tener que ir a buscar el boleto a la final de Barranquilla al Maracaná, algo que terminó consiguiendo entre otras cosas gracias a un gol desde afuera del área del futbolista de 32 años, que parece haber llegado a Boca para darle ese salto de calidad que tanto necesitaba en su plantel.

Así como en su momento Juan Román Riquelme, Martín Palermo, Guillermo Barros Schelotto o Carlos Tevez fueron vitales para las conquistas de las Copas Libertadores y las Intercontinentales en la era de Carlos Bianchi, sumadas a las posteriores épocas donde levantó las Copas Sudamericanas bajo la tutela de Jorge “Chino” Benítez y Alfio “Coco” Basile, ahora el hombre vital sin dudas que es Leandro Paredes para volver a poner a Boca como uno de los mejores equipos de América del Sur.

Si bien aportó un gol y una asistencia, el campeón del mundo en Qatar 2022, subcampeón en Estados Unidos, México y Canadá; una Finalíssima y de dos Copas América con la Selección, fue fundamental en partidos claves, como en los cuartos de final ante San Pablo y la mencionada serie frente a Vasco da Gama para depositar en la final de la Copa Sudamericana a la escuadra del “Vasco” Arruabarrena.

Así, aquel joven mediocampista que debutó con 16 años de la mano de Claudio Borghi con tantos sueños a cuestas y que pocos años después emigraría al fútbol europeo prometiendo volver en plenitud para seguir escribiendo capítulos dorados con la azul y oro, finalmente rompió el maleficio y pudo coronarse campeón de la Copa Sudamericana siendo capitán, referente y figura, sumando así una nueva estrella para la institución que tanto le dio y a la que tanto le devolvió con un plus ineludible, jugar como hincha.

En la entrevista con TNT Sports, el volante surgido de la cantera de Boca, apenas pudo decir unas palabras y se quebró. “Todos saben lo que significa este club para mí y no voy a poder seguir hablando. Gracias”, llegó a decir el capitán del campeón, mientras sus compañeros y familiares lo empezaban a rodear.

Algo más tranquilo, el volante pudo soltarse en el contacto que tuvo con un canal de cable previo a la final en Barranquilla.

“No tengo palabras para describir lo que estoy sintiendo. Es un sueño para mí. Mi psicóloga me mandó una frase ‘a veces no nos damos cuenta que estamos viviendo nuestro propio sueño’”.

Paredes no anduvo con vueltas. Estuvo en finales de Mundiales y Copa América, pero los colores le tiran y nada parece minimizar lo que vivió ayer en Colombia.

Así lo dejó bien claro cuando le señalaron su CV. Es que para él, esta final ante el Atlético Mineiro fue como una final del mundo. “Obvio que será especial. Por lo que significa para mí esta camiseta. Lo que significa también para todos nosotros volver a jugar otra final internacional. Hicimos un esfuerzo muy grande durante todo el año para poder jugar este tipo de finales”, explicó el capitán en una entrevista con la Conmebol, previa al choque contra los de Eduardo Domínguez.

Paredes ya cumplió el sueño de volver y ya pudo festejar dos títulos con la camiseta de sus amores. Primero, fue en casa, ante Defensa y Justicia, por la Liga local.

Y el segundo, en tierras colombianas, pero a nivel internacional. Lo que siempre quiso, lo que pregonó desde que volvió de Italia y lo que buscó como jugador e hincha de Boca. Después de tantas finales, ninguna parece tener para él el significado de esta. Sin dudas, una de las más especiales en su vida profesional.

Ahora, será momento de festejos por algunas horas, ya que la movida no terminó. Por delante, Boca tiene la posibilidad de seguir agregando coronas a su escudo.

Ayer alcanzó la número 76. Como todos apostaron: “Boca ya por todo”. Todavía quedan la final de la Copa Argentina, los Playoffs del Torneo Clausura y el Trofeo de Campeones ante Belgrano. Parece ser que el año se cerrará con el sueño de seguir dando vueltas olímpicas.

Con el de ayer, Leandro Paredes alcanzó los 20 títulos en su carrera profesional