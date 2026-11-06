Paredes y su pasión por el truco: promociona un torneo

El truco, el juego de naipes más tradicional de la cultura argentina, dará un paso decisivo hacia la profesionalización con el lanzamiento de “Se Pica”, el primer torneo nacional por equipos promcionado por el jugador de Boca y la Selección, Leandro Paredes.

El primer torneo repartirá un pozo de 60 millones de pesos en premios y transformará los habituales partidos de sobremesa, asados y clubes de barrio en una competencia oficial con estructura deportiva y visibilidad mediática.

El capitán Xeneize presentó la propuesta en su cuenta de Instagram con un video donde declaró: “Cuando se pica, yo soy el típico 5 argentino: corto y corto, y si se pica más… reparto. También le hablo a los rivales… ¿qué pasa, no me vas a cantar?”.

La primera edición se disputará en la Ciudad de Buenos Aires en mesas de 3 contra 3 (seis jugadores por mesa) bajo un sistema de eliminación directa.

La competencia constará de dos etapas: la primera fase se jugará el sábado 28 de noviembre en el centro de convenciones BA Ferial de Costa Salguero.

La segunda etapa, que definirá al campeón, se desarrollará el sábado 5 y domingo 6 de diciembre con transmisión en vivo por la pantalla de ESPN.

El evento combinará el nivel deportivo con el entretenimiento, en el que incluyen mesas integradas por celebridades y figuras del deporte.

Esta edición fundacional sentará las bases de un circuito federal que, a partir de 2027, incorporará instancias clasificatorias en distintas provincias para culminar en una gran final anual.

Las inscripciones son limitadas, se asignan por orden de registro y se gestionan únicamente por equipo completo y el costo es de $115.000 por persona ($345.000 por equipo) hasta el viernes 27 de noviembre.