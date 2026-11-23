El conjunto de Luis Enrique ahora es perseguido de cerca por su rival de ciudad, el Paris FC, que aprovechó la caída del sábado del Lille 1-0 frente a Lyon, para quitarle el segundo puesto. Gracias a la victoria 4-0 como local frente al Angers por los goles de Zabi, Koleosho, Lopez y Coppola, la escuadra de la capital francesa se puso a tres del actual campeón de la Champions League.

Por otra parte, Lorient y Rennes igualaron 1-1 y Marsella perdió como local 3-2 frente al Le Mans.