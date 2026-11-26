El fútbol sudamericano volverá a reunir a sus grandes ídolos en un mismo campo de juego. Esta noche a partir de las 19:00, el Estadio Parque Alfredo Víctor Viera será el escenario del encuentro amistoso entre Leyendas AUF y Leyendas Conmebol, un evento organizado como antesala de la gran final de la Libertadores que se disputará en la capital uruguaya.

La jornada promete ser una fiesta para los hinchas quienes podrán reencontrarse con históricos referentes de la Celeste como Sebastián Abreu, Diego Lugano y Diego Godín, entre otros exintegrantes de la selección nacional.

Enfrente estará un combinado continental de primer nivel integrado por campeones del mundo y multicampeones de América. Uno de ellos el goleador de Estudiantes en la última Copa Libertadores que ganó, Mauro Boselli.

Entre los nombres confirmados por la organización destacan los argentinos Óscar Ruggeri, Ricardo Giusti, Boselli, Jonathan Maidana y Lionel Vangioni; los brasileños Felipe Melo, Mauro Silva y Léo Moura; y una nutrida delegación paraguaya encabezada por Sergio Orteman, Rodrigo Muñoz, Ricardo Tavarelli, Paulo Da Silva, Carlos Bonet, Roberto Acuña y Jonathan Santana, además de Hernán Rodrigo López y Gabriel Peñalba.

El acceso al espectáculo en el barrio Prado será totalmente gratuito, aunque los espectadores deberán canjear sus localidades con anticipación a través de la plataforma oficial AUFtickets. Para quienes no puedan acercarse al estadio de Wanderers, el encuentro contará con transmisión en vivo y en directo a través del canal oficial de YouTube de AUF TV.

Estudiantes, además, tendrá a su propio grupo de leyendas ya que el mismo sábado viajarán rumbo a Montevideo los jugadores campeones de la Libertadores 2009 y se alojarán en el mismo hotel que los jugadores y compartirán los momentos previos junto al Cacique Medina y los dirigentes que puedan acceder.