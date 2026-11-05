Pedido para que Ramírez no dirija más al Millonario

Después de las discutidas decisiones de la terna arbitral en el partido del último domingo que terminó en victoria de Boca, en La Bombonera, Stéfano Di Carlo confirmó que River le solicitó formalmente a AFA que Nicolás Ramírez “no los vuelva a dirigir”. “Hemos pedido concretamente eso por nota, no es solo este partido, son los Superclásicos del ‘24, ‘25 y ‘26”, manifestó el presidente millonario.

Las referencias no solo aluden al reciente 1-0 de la 15ª fecha del Torneo Clausura, jugado el domingo pasado, sino también, sobre todo, al 2-0 del Clausura de 2025, cuando no sancionó falta de Milton Giménez sobre Paulo Díaz en la jugada previa al primer gol xeneize, el de Exequiel Zeballos.

Anteriormente, había dirigido sin decisiones polémicas contra el club de Núñez el 2-1 del Apertura 2025 en el Monumental, con goles de Franco Mastantuono y Sebastián Driussi; y el 1-0 de 2024 en la Bombonera, con gol de Manuel Lanzini.

En total, Ramírez dirigió a River en 22 oportunidades y el saldo es favorable para el Millonario: ganó 11, empató 3 y perdió 8; le echó seis jugadores y seis a sus rivales; mientras que le sancionó seis penales a favor y tres en contra. Frente a Boca va dos victorias y dos derrotas, aunque las últimas dos de manera consecutiva y con fallos que aún siguen siendo cuestionados.

“Lo único para agregar concreto es que hemos pedido que Ramírez no nos dirija más”, dijo el presidente de River.

Al término del Superclásico, tanto el presidente como otros dirigentes y exdirigentes (D’Onofrio y Patanian) del club realizaron abiertas críticas al arbitraje en redes sociales y le agregaron otro capítulo a la tensa relación con AFA. Sobre eso, expresó: “Es la posición que toma River a partir de un montón de hechos que empiezan a complicarse a partir del famoso penal a Correa en cancha de Tigre”.