Pedro Silva: “Hacíamos un gol más y se terminaba el partido”

Lo venía buscando con insistencia y por fin llegó. En su partido número 64 con la casaca tripera, Pedro Silva Torrejón convirtió su primer gol con la casaca albiazul. De todos modos, con el empate final de Banfield, la alegría no fue completa para el cordobés de Laboulaye.

La sensación generalizada es que Gimnasia dejó dos puntos en el camino que pueden ser muy importantes, especialmente en la clasificación a las copas internacionales. “Merecíamos los tres puntos y se nos escapó al final”, expresó Pedro Silva, cuando el 2 a 2 ya estaba impreso en la tabla de posiciones. “Faltó liquidarlo. Hacíamos un gol más y se terminaba el partido”, amplió el lateral izquierdo mens sana.

“Me fui con bronca. Sensación de calentura, lo teníamos ahí, merecíamos ganar. Hicimos muchos méritos pero tenemos que aprender y seguir trabajando”, explicó Silva, que lamentó los puntos perdidos en los últimos dos partidos en los que el conjunto tripero estuvo en ventaja y terminó dividiendo puntos. “Duelen los puntos perdidos porque con Argentinos Juniors y Banfield queríamos ganar pero tenemos que seguir laburando”, señaló el defensor de 29 años.

El empate ante Banfield dejó mucha letra para el análisis, ya que algunos hinchas expresaron su idea de que los cambios metieron atrás al equipo. Además, el Lobo pagó caros sus propios errores al margen de las virtudes del rival en los goles. Pedro Silva toma distancia de que el Taladro le haya complicado el partido a Gimnasia en el segundo tiempo. “No se si nos complicó. No recuerdo alguna jugada clara que hayan tenido ellos. Los dos goles fueron de otro partido”, remarcó.

Justamente, respecto de la idea de la existencia de errores no forzados (la disputa por el penal que desperdició Janson, el resbalón de Steimbach y la falta de cobertura de sus compañeros en el remate de David Zalazar), Silva volvió a desmarcarse. “No se si se trató de errores porque los dos goles fueron de otro partido. ¡Que le vamos a hacer! Sí, podríamos haberlo liquidado antes pero ya está”, destacó.

Pedro Silva Torrejón llegó al Lobo en 2025 (a fin de año caduca su contrato y Gimnasia deberá decidir acerca de su continuidad) y ante Banfield convirtió su primer gol en el fútbol argentino. Había señalado un gol en Uruguay con la camiseta de Boston River y seis en las dos temporadas en Grecia con una particularidad: convirtió un triplete en la victoria de su equipo Panetolikos por 3-2 sobre Panserraikos el 4 de enero de 2024. Esos habían sido sus últimos goles hasta el pasado sábado.

“Duelen los puntos perdidos pero nos quedan seis fechas más y vamos en busca de los objetivos planteados”

Pedro Silva Torrejón,

lateral izquierdo de Gimnasia

“Mi último gol había sido en enero de 2024 en Grecia. Ese día estaba iluminado, hice tres goles”, recordó entre risas el lateral, que jugaba como interior izquierdo o directamente como volante externo en su etapa europea. Cuando llegó a Gimnasia, las necesidades y las presiones eran otras, por lo que se vio una versión más dedicada a defender que a atacar. “Uno trata de adaptarse a lo que pretende el equipo, a lo que pide el técnico”, explicó, a la vez que se mostró “contento con el gol, lo venía buscando hace mucho y se dio”.

A Silva le han cometido penales (por ejemplo el que Rodríguez le atajó a Janson) y últimamente ha tenido más participación en ofensiva, con centros importantes e incluso con presencia en el área rival para buscar la pelota parada. “La sensación cuando uno entra al área es que en cualquier momento me queda para mandarla adentro del arco”, dijo el zurdo, que pudo gritar su primer tanto tras una asistencia de cabeza de Agustín Auzmendi que le permitió empujar la pelota en la boca del arco de Banfield.

Ahora el plantel tendrá el receso por la fecha FIFA que le servirá para recuperar fuerzas y apuntar a un partido clave ante Independiente Rivadavia en Mendoza. Ese encuentro se jugará el viernes 2 de octubre a las 21.30 en el estadio Bautista Gargantini. Ante un rival encumbrado en la tabla anual, deberá tratar de recuperar los puntos perdidos. Para Silva “hay que aprender de esto. Todas las semanas venimos trabajando muy duro haciendo hincapié en lo nuestro. Así vamos a trabajar el tramo final del Clausura”.

Tras el partido con la Lepra mendocina, Gimnasia recibirá a Atlético Tucumán, irá al Ducó contra Huracán, jugará en el Bosque con Sarmiento, visitará en Río Cuarto a Estudiantes y cerrará con Belgrano en el Zerillo. “Nos quedan seis fechas más y vamos en busca de los objetivos”, dijo Silva en la despedida.