El entrenador Pedro Troglio abandonaría a Banfield tras poco más de un año y medio y, con el vencimiento de su contrato a fin de año, recalaría en Atlético Tucumán. El director técnico de 61 años ya llegó a un acuerdo de palabra con la entidad “Decana” del fútbol tucumano y se haría cargo de la institución durante la temporada 2027, en la que arranca en una posición desfavorable frente al descenso por la tabla de promedios.

Su paso por el club de la zona Sur del conurbano bonaerense dejó un saldo de 16 triunfos, 15 empates y 23 derrotas en 54 partidos, con un 38% de los puntos entre la última fecha del Torneo Apertura 2025 y la finalización del Clausura 2026.

Pedro Troglio deja a Banfield luego de un ciclo que fue de mayor a menor, en el que los mejores momentos se vivieron en la segunda mitad del año 2025 y cuyo 2026 se sostuvo a partir de una buena Copa Argentina, y ya acordó de palabra incorporarse a Atlético Tucumán.

El entrenador se hizo cargo del “Taladro” en la última fecha del Apertura 2025, con el club hundido en el último puesto de la tabla, y debutó con un triunfo por 3-1 ante Central Córdoba, que fue seguido por un Torneo Clausura destacable.

En el mismo, a pesar de cierta irregularidad, Banfield pudo sumar seis triunfos y pelear la clasificación a los playoffs hasta el último momento, aunque no la consiguió al empatar 1-1 ante el mencionado equipo santiagueño, en un duelo en el que estaba obligado a ganar.

Su campaña en el Apertura 2026 dejó más dudas que certezas, con 18 puntos en 16 partidos y un equipo que se empezaba a desmoronar. El plantel terminó de ser desarmado por la dirigencia que encabeza Matías Mariotto en el semestre actual y los resultados quedaron a la vista: 15 puntos en 16 fechas, y el club en el anteúltimo puesto de los promedios del año próximo, sin contar a los próximos ascendidos (Godoy Cruz y el ganador del torneo reducido).

Con la Copa Argentina como su único oasis para mantenerse en el puesto, del que había presentado la renuncia meses atrás, el equipo de Troglio sufrió para superar por penales a Midland, San Martín de Tucumán y Riestra, hasta caer en una semifinal en la que Boca lo superó por 3-0, en Mendoza.

Así, con un contrato que vence a fin de año y un atraso salarial que arrastró durante toda su etapa en el “Taladro”, Pedro Troglio comenzó a desligarse de Banfield y tendría acordada su llegada a Atlético Tucumán, habiendo coincidido en los términos propuestos por ambas partes.

El “Decano” también fue semifinalista de la copa nacional y terminó el Clausura con 18 puntos, de la mano de Julio César Falcioni, aunque su posición en los promedios del año próximo es compleja: arrancará el año último, con 66 unidades.

Los nombres que comienzan a sonar en Banfield

Ante la inminente salida de Troglio, esperable luego de un último semestre en el que solamente sacó el 31% de los puntos, en Banfield ya comienza la danza de nombres, de la que saldría su próximo entrenador.

La dirigencia del conjunto albiverde ya tuvo conversaciones con Nicolás Domingo, exjugador con dos pasos por el club que llevó a Temperley a los octavos de final del reducido de la Primera Nacional en su primera experiencia como entrenador, y Carlos Matheu, otro exfutbolista con pasado por el “Taladro”, que actualmente se desempeña en la reserva de Independiente, junto a Eduardo Tuzzio.

Además, como en cada ocasión que Banfield no tiene DT, el nombre del histórico Julio César Falcioni se pone sobre la mesa. El entrenador tiene chances de comenzar su sexto ciclo al mando del club que sacó campeón en el Torneo Apertura 2009, luego de rescindir su contrato, justamente, con Atlético Tucumán.