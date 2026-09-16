Pedro Troglio presentó la renuncia en Banfield en la previa del partido con Gimnasia

La continuidad de Pedro Troglio al frente de Banfield pende de un hilo tras una jornada de tensión con los dirigentes. Durante el mediodía de este miércoles, el entrenador formalizó su renuncia al cargo y la Comisión Directiva optaron por no aceptarla y lo ratificaron para el próximo compromiso ante Gimnasia.

El intento de salida por parte de Troglio surge como consecuencia de múltiples conflictos internos y un flojo desempeño en la Zona B del Torneo Clausura. Desde la cúpula directiva admiten un desgaste profundo en el vínculo con el cuerpo técnico. Asimismo, a las autoridades les causaron mucho malestar las quejas públicas del ex entrenador de Gimnasia por la pérdida de futbolistas a raíz de las urgencias financieras.

Aunque el Taladro logró clasificar a las semifinales de la Copa Argentina, la comisión prioriza la suma de unidades para asegurar la permanencia. Los directivos consideran que el certamen federal todavía queda lejos en el calendario y exigen respuestas inmediatas en el Torneo Clausura, donde apenas acumulan ocho puntos.

Con este panorama, el entrenador define su futuro el próximo sábado en el estadio Juan Carmelo Zerillo. Allí visitará a Gimnasia, su ex club, un plantel hoy dirigido por su ex compañero, el Pata Pereyra, que marcha como escolta con 16 unidades. Este encuentro, donde también se cruzará con su ex dirigido Nacho Fernández, será vital para determinar si su ciclo en Banfield llega a su fin definitivo tras la negativa dirigencial.