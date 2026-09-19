Pedro Troglio vuelve al Bosque con otros colores

Hoy el DT visitante tendrá una recepción especial. Pedro Troglio tendrá su cuarta visita al Bosque como entrenador del rival albiazul al frente de este Banfield al que no logra sacar a flote aunque lo tiene en la semifinal de la Copa Argentina.

Esmerilado en las últimas semanas, con cuestionamientos crecientes al frente de un equipo desarmado (la dirigencia vendió a Tiziano Perrotta y Bruno Spúlveda con el torneo avanzado para pagar las deudas con jugadores y cuerpo técnico), el ciclo de Pedro en el Taladro parece cerca del fin.

En las ocasiones anteriores en las que enfrentó al Tripero, con Independiente perdió 1-0 en el 2007, con Argentinos Juniors ganóa 4-2 en 2010 y en 2022 -al regreso de su primer ciclo en Olimpia de Honduras- Gimnasia derrotó a su San Lorenzo por 1-0.

Los juveniles enfrentan a Talleres

Desde las 9:00, los juveniles triperos enfrentarán a Talleres por la vigésimosexta fecha del Torneo de Juveniles 2026. Las categorías mayores serán locales en Abasto, mientras que las menores jugarán en Córdoba.

Gimnasia viene de una buena jornada ante otro equipo cordobés, ya que sumó 10 puntos frente a Instituto gracias a tres triunfos, un empate y dos derrotas. Esta vez el rival tendrá otra entidad ya que Talleres es líder en Cuarta y pelea los primeros lugares en todas las categorías que no bajan del octavo lugar. A San Lorenzo, en la última fecha, le ganó las 18 unidades en disputa.

En Estancia Chica la actividad comenzará a las 9.00 con el partido de la Cuarta División dirigida por Ricardo Kuzemka, luego será el turno de la Quinta de Guillermo Hernando y cerrará la Sexta liderada por Rodrigo Roselli.

El Centro de Alto Rendimiento Amadeo Nuccetelli será el escenario para las divisiones menores Allí comenzará la Séptima de Andrés Ramos, después jugará la Octava dirigida por Mariano Maida y cerrará la fecha la Novena de Nicolás Terminiello.