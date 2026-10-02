¿Peligra el amistoso de la Selección Argentina?: Burkina Faso está varada en Marruecos

La realización del segundo partido amistoso de la Selección Argentina en esta fecha FIFA se encuentra bajo un manto de profunda incertidumbre. La delegación de Burkina Faso, rival del conjunto albiceleste para el encuentro programado este sábado 3 de octubre a las 21 horas en el Estadio Monumental de Núñez, todavía no aterrizó en el país.

La planificación original estipulaba que el plantel africano iba a desembarcar en Buenos Aires durante la noche del pasado martes 29 de septiembre. Sin embargo, a pocas horas del horario fijado para el inicio del partido, el avión que debe trasladar a los futbolistas desde Marruecos aún no despegó, lo que pone en serio riesgo la disputa del compromiso deportivo.

En torno a los motivos de la demora, circulan distintas explicaciones. Según la información difundida por el portal Infobae, el detrás de escena del conflicto radicaría en una serie de condiciones estructurales y organizativas que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se había comprometido a brindar y que, finalmente, no se concretaron. Frente a este panorama, los jugadores habrían tomado la determinación de dilatar el viaje hasta que se cumpliera íntegramente con lo pactado.

En medio de las crecientes dudas, la Federación de Fútbol de Burkina Faso (FBF) se pronunció oficialmente pasado el mediodía del viernes mediante un descargo en el que brindó su propia versión logística de los hechos. "La Federación de Fútbol de Burkina Faso desea informar a la opinión pública nacional, a los aficionados de los Etalons y a sus socios sobre la situación que atraviesa actualmente la delegación de Burkina Faso en Marruecos, en el marco del viaje a Buenos Aires para el partido amistoso internacional entre Argentina y Burkina Faso", inició el comunicado.

En el mismo documento, la entidad deportiva detalló el origen del problema y apuntó contra la compañía aérea: "El viaje de la selección nacional se vio afectado tras la cancelación sin previo aviso, por parte de la empresa que fletó el avión, del vuelo inicialmente programado para el 30 de septiembre. Esta cancelación obligó a reorganizar el itinerario de la delegación".

Finalmente, la federación africana subrayó los esfuerzos institucionales realizados en las últimas horas y admitió públicamente la reticencia del propio plantel para emprender un trayecto alternativo. "Desde que ocurrió el incidente, el ministerio a cargo de los deportes, la federación y la embajada se han movilizado para encontrar, lo antes posible, una solución que permita a la delegación continuar su viaje a Buenos Aires. Se han explorado diferentes opciones para reorganizar una nueva salida, pero las limitaciones relacionadas, en particular, con la duración del viaje han generado reservas entre los jugadores", concluyeron.