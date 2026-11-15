Peñarol, en silencio, se trepó a lo más alto

Peñarol Infantil, sin hacer ruido, pero convencido de su propio potencial, se convirtió ayer en el puntero del torneo Clausura, al menos hasta que jueguen Unidos de Olmos y ADIP, gracias a la victoria que obtuvo por 4-3 sobre CRISFA en un partidazo celebrado en Meridiano V. Los goles del equipo “aurinegro” fueron convertidos por Carballo, en dos ocasiones, Santillán y Quiroz. Mientras que para el “Verdolaga” anotaron Monte (2, ambos de penal) y Aroza.

Mientras que Las Malvinas dejó pasar la chance de poder subirse a lo más alto del campeonato, después de igualar 3-3 con CRIBA, en otro partido electrizante.

Lamas, Ríos y Fernández, los goles del equipo de Las Quintas; mientras que para el Azulado marcaron López y doblete de Collado, uno de tiro penal.

Hoy a partir de las 16, en cancha de Villa San Carlos, Unidos de Olmos, que hará las veces de local, espera por Estrella, con el objetivo de recuperar el primer puesto.

En tanto que ADIP, que también pelea los primeros puestos, recibirá a San Lorenzo, en el clásico de barrio, el próximo miércoles.

En otro de los partidos de la fecha, Nueva Alianza, en Tolosa, le ganó 2-0 al Círculo Cultural Tolosano, que a partir de 2027 volverá a incursionar en la Primera B. Los goles del albinegro fueron de Clúa y Clavero. Vieron la tarjeta roja Dorati y Zamora, ambos en el local.

En tanto que Everton, en el Pachi Funes, igualó 1-1 con el Fomento. Abrió la cuenta Hoggan para el cuadro de Los Hornos, mientras que Cimino decretó la paridad definitiva. Fue expulsado el “ruso” Pierini en el Fomento.

Además, Polideportivo Gonnet superó por 2-1 a Brandsen con los goles de Ennis, de penal y Parini. El descuento fue de Cancro. Se fueron a las duchas antes de tiempo Becerra y Corro en el “Amarillo” y Alisza en el Coronel.

Por último, Alumni derrotó por 2-0 al descendido For Ever, con tantos de González y Chappa. El equipo Mondonguero terminó con ocho jugadores, por las expulsiones de Berales, Sosa y Gorosito.

TRICOLORES NO ALOJA

Por la decimotercera fecha de la Primera B, Tricolores volvió a ganar y se mantiene arriba en las posiciones. Fue 2-1 sobre Asociación Iris con goles de Troglio y Ruiz. Descontó Rosano, de penal.

Su escolta, Villa Montoro, no pudo jugar ya que se suspendió la jornada ante Romerense por incidentes en Quinta División.

San Martín de Los Hornos ganó, quedó como escolta en Primera B y se ilusiona a lo grande

San Martín, por su parte, se ubica ahora como segundo con 27 tras superar por 6-0 a Defensores. Los tantos fueron de Sibilla (2), Cáceres (2), Basconcelo y Vázquez. Este triunfo le permite soñar con la chance de jugar la final por el primer ascenso.

Por su parte, con 25 quedó Argentino Juvenil, que venció a Expreso Rojo por 2-0 con los gritos de García, de penal y Casco.

Mientras que con 22 aparece Porteño, que pudo vencer 2-0 a La Plata con doblete de Pereyra.

Comunidad Rural sonrió ante Talleres. La “T” ganaba con el gol de Giner, pero Flores y Thomas revirtieron el resultado. Completaron, Villa Lenci 0, 5 de Mayo 1 (Morini) y Curuzú 0, Ringuelet 0.