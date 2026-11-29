Esta tarde a partir de las 16 se juega la última fecha del Clausura de la Liga Amateur, que puede coronar campeón a Peñarol (líder con 28 puntos) en caso de que le gane al Círculo Tolosano en 528 bis y 115.

El equipo de Olmos depende de sí para volver a festejar en la máxima categoría, por lo que un triunfo le permitirá festejar el título de campeón del torneo.

Sin embargo, hay otros dos equipos que también corren con chances de festejar, como Las Malvinas y ADIP, escoltas con 27 puntos.

El equipo de Las Quintas espera por Nueva Alianza en 528 y 140; mientras que la Naranja recibe en 10 y 485 al descendido For Ever.

En este caso, se podría dar algunas variantes que podrían afectar la posible consagración de Peñarol, en caso de que no gane.

La definición está al “rojo vivo” y las miradas estarán puestas en Tolosa, Las Quintas y Gonnet.

La fecha, además, tendrá estos partidos: Gonnet-Estrella (501 y 141); Brandsen-Fomento (52 y 161); Unidos de Olmos-CRIBA (en cancha de Villa San Carlos); Everton-San Lorenzo (7 y 629) y Alumni-CRISFA (70 y 148).

Y por la Primera B, que ya consagró a Tricolores, van a jugar Romerense-Expreso Rojo; Villa Montoro-5 de Mayo; Argentino (J)-CF. Ringuelet; Villa Lenci-C. Rural; Curuzú Cuatiá-Iris; Talleres-La Plata FC.; Tricolores-Defensores (CB) y Porteño-San Martín.