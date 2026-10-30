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Pensando en Estudiantes: Ancelotti no convocó a jugadores de Palmeiras para la fecha FIFA

El técnico de la selección brasileña determinó que ningún futbolista del Verdão participe en los amistosos internacionales de cara a la final de la Libertadores

Por Redacción

Con la final de la Copa Libertadores a la vuelta de la esquina, el técnico de la selección de Brasil, Carlo Ancelotti tomó una decisión trascendental en favor del Palmeiras. De cara a la fecha FIFA de noviembre, ningún jugador del Verdão será tenido en cuenta por lo que no correrán riesgos para el duelo contra Estudiantes.

“Debatimos extensamente para establecer criterios de equilibrio. Por ello, nuestro criterio fue convocar a un jugador de cada club brasileño, con la excepción de los dos clubes que compiten por el título (Flamengo y Palmeiras). Es importante aclarar que todos los clubes con jugadores en el país fueron contactados y aceptaron este criterio”, dejó en claro el exentrenador del Real Madrid.

En lo que será la última fecha FIFA del año, la selección brasileña tendrá una reedición del juego correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 contra Japón (14/11) y cerrará con Singapur (17/11), dos encuentros que tendrán lugar en el Estadio Nacional de Singapur.

La decisión, de no convocar a ningún jugador del Palmeiras, salió desde la Confederación Brasileña de Fútbol y junto a ella se implementó que solo pueda convocarse un jugador por equipo, consultando previamente a sus respectivos clubes.

De esta manera, los llamados del fútbol brasileño por Ancelotti fueron Pedro Morisco (Coritiba); Arturo Dias (Paranaense); Jonathan Jesus (Cruzeiro); André Luiz (Corinthians); Danilo (Botafogo) y Gabriel Bontempo (Santos).

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