Pep Guardiola deja de ser el DT del Manchester City y una tribuna del estadio llevará su nombre

El ciclo de Pep Guardiola en Manchester City llegó a su fin. El club inglés confirmó oficialmente que el entrenador catalán dejará su cargo al término de la temporada europea, este domingo, después de diez años en los que construyó la etapa más exitosa de la historia de la institución. El club decidió que la tribuna North Stand del Etihad Stadium será renombrada como ‘The Pep Guardiola Stand.'

Guardiola, que asumió en julio de 2016, se despedirá tras conquistar 20 títulos y convertirse en el técnico más ganador del City. De todos modos, su vínculo con la institución continuará, ya que pasará a desempeñarse como Embajador Global del City Football Group, con tareas de asesoramiento técnico y participación en proyectos internacionales.

En un extenso y emotivo mensaje, Guardiola explicó que su salida responde a una decisión personal. “No me pregunten por qué me voy. No hay ninguna razón, pero en el fondo sé que es mi momento. Nada es eterno”, expresó. También destacó el vínculo construido con la ciudad y los hinchas durante la última década: “Lo que sí será eterno será el sentimiento, la gente, los recuerdos, el amor que siento por mi Manchester City”.

El entrenador recordó distintos momentos que marcaron su paso por Inglaterra, desde derrotas deportivas hasta situaciones personales y hechos trágicos que golpearon a la ciudad, como el atentado en el Manchester Arena. “Esta ciudad le mostró al mundo lo que significa la verdadera fortaleza. No ira. No miedo. Solo amor. Comunidad. Unión”, afirmó.

Guardiola también reveló el impacto que tuvo el club en uno de los momentos más difíciles de su vida. “Recuerdo haber perdido a mi madre durante la pandemia y sentir cómo este club me ayudó a superarlo”, señaló.

Durante su ciclo, el City dominó el fútbol inglés y alcanzó la cima de Europa. Ganó seis títulos de la Premier League, una UEFA Champions League, tres FA Cups, cinco Copas de la Liga, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa y tres Community Shields.

Entre sus campañas más recordadas aparece la histórica temporada 2017/18, en la que el City alcanzó los 100 puntos en la Premier League, un récord absoluto en Inglaterra. Además, el equipo marcó 106 goles y rompió varias marcas de la competición.

En la temporada 2022/23 consiguió el ansiado triplete con la obtención de la Champions League, la Premier y la FA Cup. Un año después, logró otro hito al conquistar la cuarta liga inglesa consecutiva, algo nunca antes conseguido en el fútbol inglés.

El último partido de Guardiola como entrenador del Manchester City será frente a Aston Villa, en lo que marcará el cierre de una era histórica para el club inglés.

Más allá de los títulos, desde el City sostuvieron que el legado del entrenador excede los resultados. “Transformó el fútbol inglés para siempre”, remarcaron desde la institución, destacando la influencia táctica y estilística que dejó en toda la estructura del deporte británico.