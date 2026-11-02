Perdedor con suerte: el platense Thiago Tirante jugará el Masters 1000 de París a pesar de caer en la clasificación

El tenis platense sumó una gran noticia en las últimas semanas del circuito ATP. Thiago Tirante logró ingresar al cuadro principal del Masters 1000 de París, a pesar de perder en la clasificación, gracias a la baja de último momento del italiano Flavio Cobolli, lo que le permitió acceder como "Lucky Loser" (perdedor afortunado).

Pero la fortuna no terminó allí: debido a la posición en el cuadro que dejó libre el tenista azzurro, el platense ingresó con bye, por lo que avanzó de manera directa a la segunda ronda de la competencia en el cemento francés.

El camino de Tirante en la capital francesa parecía haberse truncado tras caer en la última ronda de la clasificación frente al italiano Mattia Bellucci. Sin embargo, al mantenerse en la lista de espera dentro del recinto parisino, la reestructuración del cuadro tras el retiro de Cobolli le abrió las puertas de par en par a la cita principal.

Con este panorama favorable, el jugador de La Cumbre tendrá su debut este miércoles, donde aguarda por el ganador del duelo de primera ronda entre el experimentado alemán Jan-Lennard Struff y el local francés Arthur Géa.

Uno de sus mejores años

La temporada 2026 de Tirante se ha caracterizado por consolidar su crecimiento en la elite del circuito ATP, afianzándose en el top 100 de la clasificación mundial a fuerza de regularidad. El tenista formado en La Plata logró adaptar su juego agresivo de fondo de cancha para dar batalla en escenarios de máxima exigencia, mostrando una evolución sustancial en su temple a la hora de encarar partidos frente a rivales de mayor jerarquía.

En el tramo final del año, el platense continuó dando muestras de vigencia y aprovechó al máximo cada oportunidad en el cuadro principal de los torneos más importantes de la temporada.

Su desempeño no solo ratifica el trabajo físico y táctico desarrollado junto a su cuerpo técnico a lo largo del calendario, sino que lo posiciona como una de las raquetas argentinas con mayor proyección para el 2027.