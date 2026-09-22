“Perdimos dos puntos muy importantes”

Todo Gimnasia sigue lamentando los dos puntos perdidos ante Benfield en el Bosque. Agustín Auzmendi, la gran figura tripera ante el Taladro, no fue la excepción: el resultado final empañó la alegría de unos de sus mejores partidos con la casaca albiazul tras haber convertido un gol y aportado una asistencia, al margen de jugar un partido muy completo.

“El partido nos dejó un sabor muy feo , una tristeza y una bronca muy grande porque queríamos los tres puntos”, expresó Auzmendi tras la igualdad ante el Taladro. “Eran dos puntos muy importantes en la clasificación para las copas y para quedar punteros en el campeonato, por eso la bronca. En la semana corregiremos lo que haya que corregir”, agregó el goleador del Lobo en el Clausura con 5 tantos

Una victoria hubiera dejado al Lobo a tiro de la pelea por el ingreso a la Libertadores y los dos puntos perdidos ante un rival accesible lo dejaron dentro de la zona de clasificación a la Copa Sudamericana pero demasiado cerca del pelotón de aspirantes a jugar la competencia internacional.

Justamente por eso, Agustín Auzmendi lamentó los puntos perdidos en las últimas dos fechas ante rivales de entidad diferente pero en contextos favorables de cada uno de los cotejos. “El partido con Banfield nos costó dos puntos, también perdimos dos puntos en La Paternal, ahora hay que aprender de estos errores que no nos pueden seguir pasando si queremos pelear cosas importantes”, dijo el delantero con pasado en el fútbol hondureño, a préstamo en el Lobo hasta fin de año desde Godoy Cruz.

Consultado acerca de cuanto sufrió el equipo la ausencia de Ignacio Miramón -suspendido por acumulación de tarjetas amarillas- Auzmendi declaró que “Nacho Miramón es un jugador importantísmo para nosotros pero tenemos muchos jugadores que están capacitados para reemplazarlo bien. Somos un grupo muy grande y todos estamos preparados para jugar”.

Auzmendi jugó un muy buen partido más allá de su presencia en el área rival, con el gol de cabeza tras el córner ejecutado por Nicolás Barros Schelotto y la asistencia -también de cabeza- para Pedro Silva Torrejón en el segundo tanto tripero. Sin embargo, el resultado final no le permitió disfrutar demasiado su buen rendimiento individual. “Creo que fue un partido completo pero todo pasa a un segundo plano porque no conseguimos sumar los tres puntos”, manifestó.

Tanto como acompañante de Marcelo Torres como ahora que es la única referencia de ataque, Auzmendi ha mostrado un buen nivel y no tiene preferencias. “Desde donde me toque jugaré para el equipo donde el técnico lo decida. Me siento cómodo de cualquier manera”, señaló el punta, que valoró a sus competidores en el puesto, Marcelo Torres y Agustín Colazo. “Tenemos una linda competencia, somos tres delanteros que el técnico está considerando y él decidirá. Todos sumaremos desde donde nos toque”, expresó.