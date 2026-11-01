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CAMBIO OBLIGADO

Pereyra debe decidir el reemplazo de Steimbach

El Pata Pereyra, DT del Lobo

Por Redacción

Luego de pasar la noche del viernes en Río Cuarto, la delegación albiazul regresó a nuestra ciudad en las primeras horas de la tarde. El plantel tripero tendrá descanso y retomará los entrenamientos mañana en el predio de Estancia Chica.

El Lobo volvió de la provincia de Córdoba con una baja por la expulsión de Alexis Steimbach ante Estudiantes de Río Cuarto, por lo que su reemplazo será -en principio- la única duda para el cierre de la fase regular del Torneo. Clausura, ante Belgrano en el Bosque.

Ante la emergencia, Ariel Pereyra decidió el ingreso de Pablo Aguiar, volante central natural, para ocupar el lateral derecho. No fue una decisión improvisada, ya que en la gira por Rusia el juvenil ocupó ese lugar. La otra alternativa para el sector (teniendo en cuenta la lesión de Bautista Barros Schelotto) es Renzo Giampaoli, con menos posibilidades de aportar una variante ofensiva para el juego del equipo.

Más allá de que Ignacio Fernández y Mateo Seoane tienen cuatro amarillas, no habría más variantes en la formación titular. Si bien el riesgo de perder soldados para el partido por los octavos de final del campeonato está, los tres puntos ante Belgrano pueden ser muy valiosos porque -dependiendo de las definiciones del Clausura y las copas Argentina, Sudamericana y Libertadores- si Gimnasia gana hasta podría pelear por un ingreso a la Copa más importante de la Conmebol. Por eso, Nacho Fernández está decidido a aguantar con las cuatro amarillas está última fecha, ya que luego todo se resetea y no habrá riesgos de ausencias por acumulación de tarjetas.

Quien podría ocupar un lugar en el banco de relevos ante el Pirata es Agustín Colazo, afuera del equipo en los últimos partidos por una lesión muscular. Ya participó de algunos trabajos en la previa del viaje a Rio Cuarto y podría estar disponible para el cierre de la fase regular del campeonato.

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